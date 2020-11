Habrían identificado a los usurpadores de Cuesta Blanca

Un grupo de propietarios de terrenos harán una denuncia penal en los Tribunales de Carlos Paz contra varias personas, a quienes tienen identificadas como los impulsores de la toma masiva de tierras en Cuesta Blanca. La semana pasada, se presentó una denuncia colectiva de vecinos de la zona para que la justicia intervenga y ponga fin a las usurpaciones.

La causa cayó en manos de la fiscal Jorgelina Gómez, quien encomendó un relevamiento en el sector para determinar quiénes están residiendo en el lugar y quiénes han llegado y han ocupado terrenos durante la pandemia.

Muchos de los lotes ocupados tienen dueños, quienes ya han sido localizados y habitan en otras provincias.

A diferencia de lo que sucede en otros puntos del país y la Provincia de Córdoba, las usurpaciones que se llevaron adelante en Cuesta Blanca durante la pandemia, tienen como protagonistas a personas de poder adquisitivo que buscan hacer negocios inmobiliarios. Hay lotes ocupados en las manzanas 53 y 54 del barrio residencial El Diquecito (que tienen un importante valor por su ubicación), aunque también aseguran que hubo otras en las manzanas cercanas a la comuna.

Según manifestaron los vecinos de la zona, muchos de esos lotes son alambrados y luego ofrecidos a través de redes sociales a precios irrisorios y estiman que habría alrededor de 60 lotes ocupados ilegalmente.

La problemática se agravó a partir del mes de agosto, cuando aprovechando la pandemia, varios inescrupulosos avanzaron sobre las tierras que en la mayoría de los casos, tienen dueños y se encontraban imposibilitados de viajar desde sus lugares de residencia. «Estamos iniciando la investigación y es un trabajo complejo por la cantidad de lotes que se encontrarían usurpados»; dijo la fiscal Gómez, quien instruye la causa.

En las próximas horas, un grupo de afectados (patrocinados por el penalista Alejandro Pérez Moreno) presentarían una denuncia contra las personas que llevaron adelante las usurpaciones y aportarían la documentación de cada uno de los lotes.

Durante el día de hoy, el personal de la Departamental Punilla estuvo trabajando en el sector por orden de la justicia y recolectando información a través de la Brigada de Investigaciones.

Eduardo Sosa es abogado y uno de los 150 vecinos que presentó el viernes pasado la denuncia colectiva en la justicia y expresó a este medio: «La fiscal ya se encuentra trabajando en el caso, se está haciendo un relevamiento en la zona para hacer cesar esta ola delictiva. No es cierto que sean vecinos de Cuesta Blanca, ha llegado gente de Rosario, de Santa Fe y barrios marginales de Córdoba, sujetos con frondosos antecedentes. La gente que está tomando las manzanas aledañas a la comuna, son gente pudiente y no personas que están en situación de calle y no pueden acceder a una vivienda. Son personas que compran posesiones de terrenos que no les pertenecen».