Para De Loredo, Córdoba «terminará pagando millones» por el Orfeo

El concejal Rodrigo de Loredo adelantó que votará en contra de la declaración de interés municipal del predio del Orfeo. Sostuvo que ya había advertido que no existía real intención de demoler el estadio, sino que se trataba de un juego de intereses en búsqueda de conseguir compensaciones económicas: “El oficialismo actúa irresponsablemente y ahora Dinosaurio tendrá todos los elementos para demandar al municipio para ser indemnizado económicamente, lo que se conoce judicialmente como expropiación inversa, con grandes posibilidades de éxito y que terminaremos pagando todos los cordobeses”, enfatizó.



La declaración de interés municipal del inmueble implica que sus propietarios tendrán restricciones para disponer de su uso y destino, por lo cual el municipio determinará beneficios, exenciones o estímulos para compensarlo. “La estrategia del oficialismo es no otorgar ahora un gran resarcimiento, sino algunos beneficios y patear el problema a otra gestión. La vía judicial será el camino para que los propietarios reclamen una compensación justa y esto terminará en un par de años con el Estado pagando millones a sus dueños”, razonó de Loredo.



Respecto del valor real del Orfeo y su predio las hipótesis son disimiles. Desde el lado de sus propietarios lo estiman en 25 millones de dólares, pero cálculos más realistas de otros desarrollistas lo ubican en torno a los 13 millones de dólares. Su valuación será motivo de disputa legal, pero haciendo una proyección sobre las estimaciones más moderadas implicaría para el municipio un costo de casi 1.100 millones de pesos.



El concejal recordó el caso del Palacio Ferreyra que fue expropiado por la provincia en 2005 para convertirlo en Museo y en dicha oportunidad el Estado pagó $9,3 millones. Sin embargo, los propietarios iniciaron una demanda contra la provincia que finalizó 11 años después, fallo del TSJ mediante, con un acuerdo entre las partes en el que la provincia abonó casi $127 millones.



“La situación presupuestaria del municipio es muy complicada y el contexto de crisis por el que atravesamos es demasiado complejo. Hace pocos días caímos en default por no cumplir con el pago de intereses de deuda pendientes; no se puede mantener en condiciones los CPC ni brindar los servicios de forma acorde a las demandas de los vecinos, quienes deben hacer frente a una fuerte presión impositiva. La situación de la Ciudad no permite que destinemos millones para hacernos cargo de un emprendimiento de esta envergadura, el cual representa un valor importante para todos, pero no por ello debe ser aprovechado por una empresa particular para negociar su resarcimiento ni debe ser motivo para la ausencia de una gestión municipal que prefiere trasladar el problema para más adelante, en lugar de abordarlo con responsabilidad”, concluyó.