La Cumbre: Investigarán al intendente por el «descontrol» en el bar de Ovelar

Vecinos de la ciudad de La Cumbre expresaron su indignación por el funcionamiento del establecimiento «El Galpón», perteneciente al hijo del intendente en uso de licencia y actual titular del PAMI Córdoba, Rubén Ovelar, y la jueza de paz. Aseguran que no se cumple la restricción horaria y que tampoco se respetan los protocolos sanitarios y apuntan contra el intendente Pablo Alicio, a quien responsabilizan por la falta de controles y sanciones.

Durante el fin de semana pasado, varias familias que habían en la calle Tassano dieron cuenta con videos y fotografía del nivel de impunidad que impera en el emprendimiento de los Ovelar.

Daniel Taurassi, vecino del lugar, dialogó con Canal 11 y dijo: «Empezamos con los problemas el mismo día que El Galpón se inauguró. Esa noche fue clausurado y después se reabrió nuevamente y seguimos con las mismas consecuencias como hasta ahora. El último fin de semana hice un video yo mismo, donde se puede escuchar mi voz. Yo no quiero molestar a nadie, pero no quiero que nadie me moleste a mí».

«Según la Policía, no pueden actuar porque pertenece a Seguridad Ciudadana Municipal. Nadie ingresa con barbijos, nadie controla si hay menores. Si funciona como bar, tal como lo dice el intendente, el municipio debe controlar»; aseguró.

Asimismo, contó que el fin de semana pasado se registraron disturbios que incluyeron la rotura de vasos y corridas. «La Cumbre se está volviendo algo anárquico. Este emprendimiento está habilitado como un bar que curiosamente no abre de lunes a lunes, sino únicamente los fines de semana. Sé que no contestaron el pedido de informe presentado en el Concejo Deliberante, y sé muchas cosas más. Lo que soy reiterativo y no entiendo es, porque si está habilitado como bar, lo dejan funcionar como un boliche clandestino»; señaló el vecino.

Taurassi decidió hacer una denuncia penal contra el intendente interino Pablo Alicio por el supuesto delito de «incumplimiento de deberes como funcionario público», al considerar que no se ordenan controles para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia y adecuar el emprendimiento a las normativas vigentes.

La denuncia también abarca a la Jueza de Paz de La Cumbre, quien es madre del joven propietario del supuesto bar y esposa de Ovelar, como así también a la Jueza de Faltas.