Llevaron arte y humor a los jóvenes del Complejo Esperanza

Durante la semana y en diferentes funciones, las chicas y chicos alojados en los centros socioeducativos para jóvenes en conflicto con la ley penal, pudieron disfrutar de un primer espectáculo de verano, después de un año atípico con largo aislamiento social.

Y así, antes de las fiestas arribó al Complejo Esperanza y al Centro Socioeducativo para Mujeres Adolescentes (CeSAM), la Fundación Generación de Campeones con su propuesta de música y stand up.

El espectáculo «Buena Música y Buenas Noticias» no llegó de manera casual, fue bienvenido por su «propuesta didáctica que mezclando el humor y situaciones cómicas hace pensar en asuntos sociales que recuperan valores humanos», cuenta Antonio Franco, subsecretario de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Al inicio de la función dos violinistas de la orquesta sinfónica provincial que integran el elenco, ejecutaban música clásica cuando de golpe aparece Andreita y los interrumpió porque no era de su gusto lo que estaban tocando: «Eso no es música moderna», los increpa, y terminan luego levantando el calor con ritmos de cuarteto y cumbia. Este fue el inicio del show que a través de la escucha activa, de las risas, y el compañerismo, los y las adolescentes pudieron pensar en la no estigmatización de las personas, en las formas de la violencia, la solidaridad, el valor de la propia vida y la de los otros, y la amistad.

«Como pensaba Andreita de los músicos, al igual se juzga a las personas. Les ponemos etiquetas y las estigmatizamos con un rótulo, sin pensar que la persona es como el instrumento, un objeto que puede tocar múltiples melodías», describe Franco sobre uno de los mensajes de la obra.

La propuesta artística finaliza incitando a meditar en el significado de la Navidad, “que no es Papá Noel, no son los regalos, ni el pan dulce, sino que la esencia de la Navidad es el nacimiento de Cristo quien es presentado por los artistas como el héroe del amor”, relata Gisella Acosta, socio educadora en el instituto Nuevo Sol.

El subsecretario explica lo oportuno de realizar este encuentro. «Queríamos terminar el año teniendo alguna reflexión para seguir trabajando en las Mesas de Participación Juvenil». Las Mesas de Participación de adolescentes en contextos de encierro, son asambleas quincenales en donde la voz de ellos y ellas es la protagonista, a veces para tocar temas propuestos desde la institución pero muchos que surgen de su propio interés e iniciativa. Se comunican junto a autoridades, personal del centro socioeducativo, y demás personas que los chicos y chicas requieren que estén presentes.

La puesta en escena estuvo a cargo de Andrea Rosa, presidente de la Fundación e intérprete del personaje Andreita, y la trabajadora social Gimena Bonzanini. Además contaron con el apoyo de jóvenes del Carro Cristiano quienes enviaron cartas a los chicos alojados en el Complejo dándoles palabra de aliento y ofreciéndoles su amistad.