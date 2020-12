Realizarán un reclamo por la reapertura de salas de cine en Córdoba

Tras el cierre del complejo de cines Dino y Cinerama de la ciudad de Córdoba, el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) realizará este lunes a las 10 un reclamo frente a los cines Rex de la ciudad de Córdoba.

Graciela Barcos, referente del Sindicato, aseveró en diálogo con AM 58 Radio Universidad que se solicitará la apertura de las salas de cine al igual que se autorizó el funcionamiento de las salas teatrales. "Ya hemos presentado hace mucho tiempo los protocolos correspondientes”, precisó y expresó la situación de crisis que atraviesa el sector.

“ Vivimos en una gran incertidumbre queremos que el gobierno anuncie algo concreto, la gente quieren volver a trabajar y cobrar un sueldo completo, los empresarios ya no pueden sostener la situación”, aseveró y acotó: "Lo mismo sucede con el Superpark".

Por otro lado, Barcos agregó que los protocolos que presentaron para la reapertura implica también la ocupación del 40% de la sala, butaca de por medio. “Los protocolos presentados incluyen sanitización de los lugares, aire acondicionado especial, medidas de seguridad básicas", precisó.

"El teatro ha sido habilitado no entendemos porque no el cine", dijo además: "Hace 10 meses que no se trabaja y los empresarios ya no pueden seguir afrontando gastos con las salas cerradas".