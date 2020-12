Quién es la primera mujer vacunada contra el COVID-19 en Punilla

La enfermera Érica Foriño del Hospital Domingo Funes fue la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el valle de Punilla. Hoy dijo que había reparos entre sus compañeros pero que ya se anotaron todos para vacunarse.

«La vacuna es un alivio para trabajar tranquilos, trabajamos bajo mucha presión»; sostuvo la enfermera.

«Está bastante complicado me parece. Nadie se cuida. No usan barbijo y no hay distanciamiento. Eso nos perjudica. La gente no lo da la importancia que tiene esta enfermedad»; agregó en relación al inicio de la temporada de verano.