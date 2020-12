Córdoba: ¿El 15 de diciembre volverán a circular los interurbanos?

Si bien el gobierno provincial fijó fecha para el regreso del transporte interurbano, desde las empresas que prestan servicio en la Provincia de Córdoba hay incertidumbre y aseguran que no cuentan con fondos para reanudar los recorridos el 15 de diciembre. Si no hay fondos, la circulación se verá postergada al menos hasta fin de año.

Nueve meses pasaron desde que los interurbanos funcionaron por última vez y se había previsto que retomaran los servicios desde el próximo martes y de forma experimental hasta el 1 de enero, fecha en la que se abrirá la provincia al turismo nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Transporte firmó la resolución pero las empresas sostienen que no cuentan con recursos para hacer frente al pago de salarios ni los gastos de combustible.

Son 347 unidades que deben volver a las rutas con alrededor de 1000 choferes y 250 líneas y por ahora, no hay confirmación. La Provincia amenaza con multar y dejar sin efecto las concesiones de aquellas firmas que no acaten la resolución, pero desde el sector privado sostienen que es imposible volver si no hay asistencia del Estado, luego de un parate que los dejó sin facturación.