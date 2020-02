Judiciales de Córdoba anunciaron un paro de 24 horas

Córdoba.- Mediante un comunicado de prensa el gremio de los judiciales de Córdoba informó que con la presencia de sedes y seccionales de la provincia de Córdoba, se realizó este hoy la Asamblea General Extraordinaria en la que se decidió por unanimidad convocar a un paro provincial de actividades de 24 hs., sin asistencia ni marcación para el para el día 21 de febrero.

La medida se toma tras haber agotado el reclamo al Tribunal Superior y al Gobierno Provincial para que cumplan con la deuda salarial que mantienen. La asamblea votó también un plan de lucha que ratifica el estado de alerta y movilización, Asamblea y movilización de cuerpos orgánicos en Tribunales I para el próximo jueves 20 de febrero. Además se acordó la presentación de un recurso administrativo individual por los montos salariales adeudados, con movilización el 28 de febrero. También asambleas sorpresivas por edificios o sectores y de persistir el incumplimiento, un nuevo paro provincial en la primera semana de marzo.



Luego de la Asamblea el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Nuestro empleador y la Provincia que proporciona los fondos deben cumplir inmediatamente con el pago de la deuda salarial, es lo que corresponde y sería el justo reconocimiento al trabajo diario de las empleadas y empleados sosteniendo el servicio de justicia. En general la población no sabe que la mayor parte de los actos judiciales, incluso los más importantes como redacción de sentencias, tomar declaraciones a imputados, audiencias laborales etc descansa sobre los hombros de empleadas, empleados y funcionarios de bajo rango que asumen las tareas que corresponden a funcionarios y magistrados. En vez de reconocer ese trabajo el Tribunal Superior continuamente incumple con nuestro sistema salarial manteniendo para su sector privilegios que no revisten racionalidad ni resisten la más mínima exposición pública como es por ejemplo ganar mucho más que los empleados y autodevolverse una parte de los aportes previsionales, un escandaloso beneficio que no detenta ningún trabajador o trabajadora de la República Argentina.”



A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán advirtió que “de continuar el grave incumplimiento del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial el gremio desplegará un intenso plan de lucha que incluirá nuevos paros y movilizaciones para obtener el pago de lo que nos deben. La responsabilidad del consiguiente deterioro del servicio de justicia es de exclusiva responsabilidad del empleador que es muy rápido de reflejos en adjudicarse privilegios para su sector pero un incumplidor serial con los derechos de empleadas y empleados.”