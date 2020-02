Escuelas de Carlos Paz se suman a las reformas en el secundario

Córdoba.- Autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con los directivos de los 63 secundarios estatales orientados y técnicos y cinco colegios privados del interior provincial que son servicio único, que en este año 2020, se suman a la experiencia de transformación de este nivel que comenzó en 2018.

En la oportunidad, se trabajó sobre los cambios que introduce el programa en los dispositivos de asistencia, evaluación y promoción, entre otros, a fin de garantizar la finalización de la escuela secundaria cuya obligatoriedad establecen las leyes nacional y provincial de Educación, para ser abordados en las reuniones de personal docente durante los días martes y miércoles.

Sobre los principales cambios, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, señaló: “La organización institucional en cuatrimestres parte de la evaluación de que los trimestres y la concepción de ir sumando y promediando las notas en cada uno de ellos desdibujan el valor del aprendizaje. Se pone más el acento en la nota, como condición para la promoción, que en cuánto, efectivamente, un alumno ha logrado aprender”.

En este sentido, el propósito central de la reforma es cambiar la concepción de la evaluación. “Nuestra preocupación no es que un alumno apruebe, sino que un alumno aprenda. A fin de garantizar los aprendizajes, los profesores señalan aquellos saberes que son considerados como no negociables. Cuando esos aprendizajes están pendientes, se le da al estudiante una nueva oportunidad, previo trabajo sobre aquellos aspectos que no se han comprendido (ya sea por parte del profesor de cátedra o de los profesores tutores). De esta manera, no quedan aprendizajes centrales sin que el alumno no los sepa. Si partimos del concepto de que el conocimiento es espiralado, cuando hay vacíos conceptuales, más tarde o más temprano el estudiante fracasa en la posibilidad de avanzar, atento a que no cuenta con el saber previo como base para construir el nuevo”, explica Provinciali.

En relación al seguimiento de la implementación del NRA, la Secretaria de Educación analizó que en estos dos años hay evidencias de “una reducción significativa de estudiantes salidos sin pase”; esto es aquellos que dejan de asistir a la escuela antes de finalizar el ciclo lectivo. “El trabajo más cercano y más preocupado con todos los actores institucionales incluida la familia, entendiendo su obligación de enviar a sus hijos a la escuela; los preceptores, atentos a las inasistencias que pudieran tener los estudiantes que no estuvieran debidamente justificadas, y de los coordinadores de curso y el equipo directivo, así como la creación de la figura de trayectoria escolar asistida, para que aquellos estudiantes que exceden las faltas previstas no queden fuera de la escuela, han permitido prevenir situaciones que luego terminan en abandono”, argumentó.

Además de directivos y supervisores, la reunión contó con la presencia del Subsecretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización, Nicolás De Mori, el Director General de Educación Secundaria, Víctor Gómez, la Directora General de Educación Técnica y Formación Profesional, Claudia Brain, la Subdirectora de Educación Secundaria, Cecilia Soisa y la Inspectora General de Educación Privada, Cecilia Ávila Paz.