Córdoba quiere poner en agenda el abuso en las infancias

Córdoba.- Con la presencia del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, José Piñero, se realizó la primera reunión 2020 de la Comisión para la Prevención de Abuso Sexual Infantil (ASI). Se trata del programa creado en noviembre pasado con el objetivo de diseñar y fortalecer acciones para prevenir y generar compromiso en la ciudadanía en torno a esta problemática.

“Queremos que toda la ciudadanía tome conciencia de este flagelo, que no se suele detectar si no estamos atentos, y que constituye una de las peores formas de violencia contra las infancias”, dijo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, José Piñero. “Es uno de los problemas más preocupantes no solo para Córdoba, sino a nivel nacional. Nuestro objetivo es que ocupe la agenda pública, que sea un tema del que todos estemos sensibilizados”, contó Piñero.

La comisión está integrada por SeNAF y referentes de otras áreas del Gobierno Provincial como así también de la Universidad de Córdoba y del Poder Judicial.

«El trabajo está diseñado en tres ejes: estudio y relevamiento de datos; capacitación en modalidad presencial y digital y una campaña de sensibilización que busca llegar a la sociedad en general», explicó el secretario. Apenas se puso en marcha el programa, en noviembre pasado, se realizaron dos encuentros de capacitación. Y este año el plan es continuar en 8 casas abiertas.

La capacitación es un pilar de trabajo del programa de prevención. A fines del 2019 se trabajó articuladamente con “Casas Abiertas” y “Salas Cunas” para tratar la temática con familias, referentes de salud y de educación en los barrios Villa Bustos, Observatorio, Cupani y Güemes. “El resultado fue muy satisfactorio porque a través de estas capacitaciones se pudieron abordar situaciones de abuso que se detectaron. La idea es continuar el trabajo en territorio, articuladamente con otros programas”, dijo Alejandra Vieytez , coordinadora de la Comisión del programa de prevención de Abuso Sexual en las Infancias.

A su vez, 480 integrantes de equipos técnicos del Estado se capacitaron en “Conceptos Básicos sobre el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” a través de la plataforma virtual de la Secretaría de Capital Humano de la provincia. El 5 de marzo, iniciará la segunda capacitación virtual abierta para todos los agentes públicos.

Cerca de 20 personas participaron de esta primera reunión. Además de Piñero y Vieytes, estuvieron presentes Alicia Salusso (Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito del Ministerio de Justicia), Marysel Segovia (Observatorio de DD.HH. de la Universidad Nacional de Córdoba), Fernanda Vial (de Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Prov. De Córdoba), Verónica Fernández (Jefa de Área de Relaciones Interinstitucionales de SeNAF), Ivana Fantina (área de Capacitación de SENAF), Débora Mariano (del Ministerio de Desarrollo Social), referentes del Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial y agentes de SeNAF, entre otros.