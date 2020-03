«El coach ontológico pone en riesgo la salud» aseguró el Colegio de Psicólogos

Córdoba.- «El coach ontológico pone en riesgo la salud» aseguraron desde el Colegio de Psicólogos de Córdoba. Diego Ariel Zapata junto a Alejandra Vercellone Secretaria Gremial de la Institución dieron una entrevista al Canal U en el programa "Ciudad U" que se emite por esa señal advirtiendo de esa práctica tan difundida.

Los psicólogos abrieron el debate para combatir el intrusismo profesional en la psicología en la provincia.

Ante la consulta sobre si el coach ontológico se presenta como una felicidad inmediata, Zapata aseguró que a veces "esas respuestas se vuelven negativas y traen riesgos a la salud de la población".

Y agregó: "sobre todo cuando una de las acciones va en búsqueda de una supuesta felicidad alcanzable de manera inmediata instantánea y con una transformación que puede ser generalizada a todos los ámbitos de la vida e incluso desde edades muy tempranas Como así adultos mayores y genéricamente el plan el formato es uno para todos sin contemplar las singularidades de la vida humana".

Consultado sobre porqué cree que es un riesgo esta práctica, el especialista aseguró que "poner en riesgo la salud implica algo muy sutil que tiene que ver con desconocer que no todas las personas respondemos de la misma manera ante distintas situaciones que tenemos vulnerabilidades distintas, que somos sujetos singulares y que tenemos en sí distintos mecanismos para afrontar la vida. Quería detenerme justamente en esto, porque es un buen marketing el que hay a través de que esto sería una respuesta eficaz y la verdad que nosotros recibimos muchas veces a esas personas que no son los que se convirtieron en felices, que no son los ceos exitosos, que no son aquellos que quedaron millonarios y todos reciben bajo una culpa individual, como si fueran responsables de no haberse transformado correctamente que eran como un descarte de aquella práctica que no funcionó para ellos".

Por su parte, Alejandra Vercellone aseguró sobre las normas que lo regulan, aseguró que "son cursos que no tienen ningún aval, ni tiene ningún aval científico. Nosotros en esta gestión del colegio de psicólogos hemos inaugurado lo que es el Observatorio Deontológico gremial, donde hacemos esto de recibir las denuncias de la comunidad en general y de nuestros colegas, donde se vea que estás prácticas que son irregulares porque el coaching a pesar de que ellos dicen que no tienen nada que ver con la psicología, qué es otra práctica, al momento del consultorio donde ellos trabajan, o de las empresas donde ellos concurren, terminan aplicando de alguna manera las prácticas que son la del psicólogo que aunque parezca una redundancia, hay que recordar que una carrera de 100, años que está dentro de las universidades nacionales e internacionales, que tenemos posgrados, doctorados, especialidades y que tenemos una matrícula que regula nuestro accionar.

Por tanto una persona que de que se deja llevar por el marketing, por las publicidades porque nos llenan nuestras redes de cursos para ser coach se ven seducidos a consultar a tener tratamientos rápidos y no son ni tratamiento ni son rápidos porque luego tienen que concurrir a un profesional de la Salud Mental" sentenció.