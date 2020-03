Desconcierto: ahora el intendente de La Cumbre levantó la veda que aplicó

La Cumbre. Los vaivenes en la información y la poca claridad en las intenciones políticas del intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, mantienen en vilo a toda la sociedad cumbreña, quienes el pasado martes se fueron a dormir con una serie de medidas impuestas y luego se levantaron con otras totalmente opuestas. Lo concreto es que el intendente Alicio emitió un decreto mediante el cual "prohibía el ingreso de personas no residentes" a La Cumbre, a la vez que ordenaba una serie de medidas, como el cierre total de la administración pública municipal, entre otras.

Los alcances del decreto fueron anunciados por la prensa oficialista con bombos y platillos y por un momento el mandatario se había transformado en el héroe que velaba por los intereses de los ciudadanos. Sin embargo y a pocas horas del estruendoso anuncio, Alicio puso marcha atrás y todo quedó anulado.

El nuevo decreto

Marcha atrás con el decreto emitido el martes por el Ejecutivo municipal, que "prohibía" el ingreso a personas no residentes de La Cumbre. "El Ministerio de Gobierno me llamó y me sugirió modificar el decreto, que solo realizara un control sanitario en los ingresos", señaló Alicio.

La municipalidad también restringe sus servicios. La Caja Municipal sí trabaja de 8 a 12 hs.