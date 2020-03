Alta Gracia, Córdoba y Río Cuarto entre las zonas del país con transmisión de COVID-19

Un informe dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud de la Nación ubica a la ciudad de Córdoba, Alta Gracia y Río Cuarto como zonas donde hay transmisión local de coronavirus. Esto indica que hay casos de infectados que no necesariamente salieron del país ni tuvieron contacto con personas que hayan viajado.

Desde hace varios días muchos vecinos y profesionales pusieron especial atención en este hecho, ya que creen que esta característica estaría ligada al incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas en el país.

El caso de Alta Gracia preocupa porque es una localidad chica en comparación con Córdoba y Río Cuarto, pero sin embargo, lidera las estadísticas provinciales junto a estas dos. En ese sentido, trascendió que el Hospital Illia no se encuentra dentro de la red de hospitales del interior para hacer frente a la epidemia.

No obstante, cabe destacar que el virus se encuentra en fase de contención, no de propagación. Esto significa que el virus no está en el aire y la cuarentena favorece que la curva de contagios se mantenga controlada.

La directora del hospital de Alta Gracia, Mariana Garay, admitió que por la cantidad de casos, desde Epidemiología se encuadra la zona como «de transmisión local» pero eso no implica que se hayan dado casos aún de personas que no hayan tenido contacto con otras que viajaron. «Estamos haciendo las cosas bien, se ha trabajando de manera coordinada entre el hospital, las comunas y el municipio, es importante seguir guardando el aislamiento»; completó.

El resto de las zonas del país:

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires

-Provincia de Chaco

-Provincia de Santa Fe

-Ushuaia (Tierra del Fuego)