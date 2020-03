Una muerte por COVID-19, polémica y desinformación, el caso de La Cumbre

La ciudad de La Cumbre se encuentra conmocionada por estas horas luego que se confirmara extraoficialmente que la mujer fallecida el domingo pasado en el Hospital Funes, oriunda de esa localidad, había contraído coronavirus.

Una verdadera polémica se desató por el desmanejo de la situación que hizo el gobierno municipal, con informaciones y versiones cruzadas entre el intendente Pablo Alicio, el director del hospital, Jorge Babusci y la encargada de prensa, Claudia Cepeda.

En medio de la incertidumbre por la llegada de los resultados oficiales, Cepeda confirmó que la mujer de 87 años había dado positivo de COVID-19, mientras que el intendente Alicio insistía ante los medios de prensa que no tenía información del caso.

«Como todos sabrán, estamos a la espera de un comunicado oficial, tanto del Ministerio de Salud de la Nación, como de la Provincia, que certifique o descarte un caso de coronavirus altamente sospechoso en nuestra localidad. Para el manejo de la información en esta situación, que nos atraviesa a todos como país, se han establecido protocolos que no podemos pasar por alto. Les pido que me entiendan. Debemos ser responsables en lo que decimos y hacemos, no gano absolutamente nada ocultando información»; había expresado el mandatario a la prensa, mientras sus colaboradores filtraban información en redes sociales.

Como si fuera poco, algunos minutos después se filtraba en redes sociales un audio del director del Hospital Municipal «Dr. Oscar Vignaroli», Jorge Babusci, donde también comunicaba que la paciente había ingresado en grave estado al Hospital Regional Domingo Funes y que los estudios realizados habían determinado que tenía coronavirus.

La situación generó una crisis interna en el gobierno de La Cumbre y hay versiones que aseguran que Alicio cuestionó en duros términos a su vocera de prensa y también analiza apartar del cargo a Babusci.