La Cumbre: con un mensaje vacío de contenido, Alicio abrió las sesiones

La Cumbre/Corresponsalía.- El último lunes en horas de la noche el intendente interino de La Cumbre Pablo Alicio abrió las sesiones legislativas del presente año, con un discurso vacío de contenido y plagado de promesas sacadas de manuales del anterior mandatario y que jamas cumplió. En su afán de reconocer "el gesto" de dar un paso al costado y dejarle la conducción política de la ciudad Alicio colocó a Ruben Ovelar en un rol mesiánico calificándolo como "nuestro guía".

"Lo hago con el compromiso y el amor que siento por mi pueblo y con el amplio respaldo que me da un sólido equipo de gobierno que ha dado clara muestras de responsabilidad y eficiencia en la administración y ejecución de políticas públicas y que cuenta además con la experiencia de los cuatro años de gobierno que le dio Ruben Ovelar, quien fue nuestro guía y nos encaminó en este importante proyecto" (sic) aseguró Pablo Alicio, quien no dejó de lado ningún adjetivo calificativo para endulzar las cualidades del ex mandatario con uso de licencia.

Un integrante de la oposición, señaló que Alicio debe intentar en todos los actos públicos elevar la alicaída imagen de Ovelar por dos motivos: "uno y el principal para que no vuelva a hacerse cargo de la intendencia y segundo para mantener al justicialismo unido hasta las elecciones del 2023" dijo un edil.

"Los vaivenes de la economía nacional, repercutieron en las finanzas municipales y nos obligó a llevar adelante una administración austera y con compromiso para sortear los obstáculos y reitero nada de esto se hubiera conseguido (lo dijo dos veces), sin el respaldo de empleados municipales y gremios. Estamos en meses que debemos transitar con precaución. Son tiempos que nos exige acompañar y contener desde lo social a nuestros vecinos más afectados por la crisis. El programa Plan Argentina contra el Hambre que va a tener 293 beneficiarios que van a acceder a alimentos básicos y volcarán 1.500.000 pesos mensuales a la ciudad" destacó.

Alicio, les pidió a los presentes redoblar los esfuerzos y acompañarlo en obras como la de gas de Valle del Sol y la perforación en la zona del Pungo y San Jerónimo. Otra obra que anunció en mandatario interino es la gas para el IPET, instituto educacional donde los alumnos no podían tener clases por el frío.

Sin aplausos

En todo el momento de su pobre discurso, se notó que Alicio no había leído previamente los lineamientos que le habían escrito y en los 10 minutos de exposición, dejó ver que el pánico escénico aún lo domina. Si bien destacó las bondades del gobernador Juan Schiaretti, aseguró que el gobierno nacional le abrirá las puertas para grandes gestiones.