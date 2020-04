Coronavirus: Cinco casos en La Cumbre con una víctima fatal y otra en grave estado

La Cumbre

La primera víctima fatal por coronavirus en la provincia de Córdoba es de La Cumbre. Se trata de una mujer de 89 años que presentaba los síntomas desde el viernes pasado y que había tenido contacto estrecho con su hija que llegó de Inglaterra donde vive. Sin embargo, para las autoridades sanitarias de la Provincia, la mujer habría sido contagiada por su nuera y su hijo que dieron positivos y trabajan en el hotel FATLYF de La Cumbre.

Según vecinos, la hija que había llegado de viaje habría sorteado los controles tomando un taxi en el aeropuerto para trasladarse hacia su domicilio. Ese dato fue ocultado por las autoridades municipales y al trascender puso en alerta a los intendentes de las localidades vecinas que se preocuparon cuando el Ministerio de Salud de la Nación informó sobre la muerte de la vecina de La Cumbre.

Una mezcla de bronca, preocupación y malestar embargaron a los intendentes de Los Cocos, San Esteban, Villa Giardino y Huerta Grande cuando supieron que en La Cumbre se habían ocultado los casos sospechosos, algunos que cumplen cuarentena en sus respectivos domicilios y una mujer que está grave internada en el hospital Funes.

Los intendentes vecinos expresaron su enojo y pidieron explicaciones a las autoridades del municipio de La Cumbre donde se relativizó la situación hasta último momento.

Pero la realidad lo sobrepasó al intendente Pablo Alicio, quien estuvo obligado a responder sobre la muerte de la mujer, y dijo que “comenzó con síntomas el pasado viernes, y en un primer momento la atendió un servicio de emergencia privada y que luego fue derivada al hospital, donde finalmente falleció el domingo pasado.

"La hija de la víctima fatal llegó el 13 de marzo de Inglaterra. A pesar que los controles fueron a partir del 16 de marzo, la mujer nos comunicó que cumplió la cuarentena y que tuvo contacto sólo con la madre, el hermano, la nuera y una cuidadora de la señora mayor", detalló el intendente de La Cumbre.

Alicio también explicó que "activaron el protocolo para realizar el hisopado a la familia, gente del nosocomio y al equipo de emergencia privada. Hay muchos casos implicados porque hubo una persona allegada a la víctima que trabajó en un hotel hasta el 17 de marzo".

Por último, Alicio alrededor de la medianoche, usó su cuenta de Facebook para publicar un comunicado que señala:

“La Provincia, a través del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud, acaba de confirmar mediante un comunicado oficial que cuatro de los hisopados realizados recientemente en nuestra localidad, han dado positivo de Covid 19.

De estos casos, tres se encuentran en sus respectivos domicilios particulares cumpliendo la cuarentena de manera controlada, y 1 bajo observación en el Hospital Domingo Funes por presentar patologías previas y edad avanzada.

Hoy más que nunca necesitamos de la unión y el compromiso de todos. Equipos de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia se encuentran trabajando en nuestra localidad.

Les pido una vez más que hagan el esfuerzo de cumplir con las medidas de aislamiento dispuestas por el ejecutivo nacional. Quedarse en casa es la forma más efectiva hasta ahora conocida de evitar que el Coronavirus se propague en nuestra comunidad.”

"Acá gobierna la desinformación y el caos"

La edil Martha Ruth Pérez denunció a EL DIARIO que el intendente Pablo Alicio intentó en todo momento ocultar las causas de la muerte de la mujer de 89 años porque en el municipio desde un principio reinó el caos y la desinformación.

Pérez aseguró que la nuera de la mujer fallecida e identificada como Soledad Caminos fue la primera en informar por su cuenta de Facebook que a ella también le había dado positivo el estudio sobre coronavirus.

"Esta joven trabaja en el hotel FATLYF, y durante los días que portaba el virus viajó en remis, asistió a consultorios médicos, realizó compras, anduvo por la ciudad, y las autoridades sanitarias del municipio jamás comunicaron nada.

“Con este cuadro de situación, decir que son cinco o veinte los casos confirmados es una aventura. La Cumbre se fue de las manos", aseguró la concejal.

Soledad Caminos sabía que estaba infectada desde el 17 de marzo

A través de su cuenta de Facebook, Soledad Caminos, nuera de la mujer fallecida, comunicó a sus compañeras de trabajo del hotel que le había dado positivo el test por coronavirus.

“ Hola chicas, como ya sabrán, hoy me enteré que soy positivo de coronavirus, yo y Luis, (su esposo).

La hermana de Luis es negativa. Ella no tiene nada. Teóricamente no sé si se me lo agarré ahí en el hotel, o no sé dónde...?

La gente que estuvo conmigo cumplí en avisarle, agregó en su Facebook en la tarde del 17 de marzo.

Hisopado para más de 70 empleados del hotel FATLYF

Para los integrantes del Departamento de Epidemiología de la Provincia de Córdoba, la mujer de 89 fallecida el pasado domingo en horas de la noche en el hospital Domingo Funes, fue contagiada por el virus por su nuera y su hijo que trabajan en el hotel FATLYF de La Cumbre y no por su hija que llegó de Inglaterra.

Esta hipótesis surgió luego que ambos dieran positivo de coronavirus y negativo la mujer qué había llegado desde Londres.

Las autoridades sanitarias sospechan que ambos pudieron contraer la enfermedad en contacto con algún pasajero del hotel. Esta información habría estado en manos del intendente Pablo Alicio, quien prefirió no darla a conocer.

Ayer las autoridades sanitarias de la Provincia hicieron hisopados a más de 70 empleados de ese hotel y varios de ellos presentaban síntomas, aunque no se confirmó si tenían la enfermedad.

También trascendió que estarían contagiados, o por lo menos con síntomas de la enfermedad, el remisero, quien trasladó al matrimonio, una médica que estuvo en contacto con ellos, y la hija de la médica que trabaja en una farmacia.