Huerta Grande y Villa Giardino intensifican controles y tareas de prevención

Punilla.-El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto anunció esta mañana que en forma conjunta con el municipio de Villa Giardino intensificaron los controles vehiculares en la Ruta 38, a la altura de la ex estación de peaje. Además, seguirán con la campaña de alerta para que los vecinos sean más rigurosos con el cumplimiento del aislamiento social obligatorio que impulsan los gobiernos nacional y provincial.

También adelantó Montoto que mantendrá diálogo con los demás intendentes de Punilla, porque preocupa a todo el valle de Punilla la situación que se está dando en La Cumbre.

“Se estima que habrá más casos lamentablemente, y se ha vuelto muy preocupante. Se han tomado medidas apresuradas y no consensuadas y esto es algo que el intendente Pablo Alicio, no lo pudo manejar, y quedó muy expuesto. Pareció que tenía la información y no lo dijo; pero también es cierto que los intendentes debemos informar con el respaldo que nos brinda el protocolo de las autoridades sanitarias de la Provincia. Y en eso, Alicio cuenta con nuestro apoyo,” señaló el intendente de Huerta Grande.

Montoto por otra parte explicó que él personalmente articula las tareas de prevención y está en permanente contacto con la mesa de operaciones de emergencia porque ratificó, “hay que extremar el cuidado, el aislamiento. Estamos muy cerca de La Cumbre, y lamentablemente habrá muchos casos en esa ciudad querida”, aseguró el intendente.

En La Cumbre, además de cinco casos positivos, con una persona fallecida, otra grave internada en el Hospital Funes y tres en cuarentena en sus domicilios, hay setenta trabajadores de un hotel en estudio, más los casos que aún esperan ser estudiados por haber tenido contacto muy cercano con el matrimonio que infectó a la mujer que falleció este domingo pasado.