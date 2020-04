Juntaron donaciones y armaron bolsones para 100 familias de Bialet Massé

Un grupo de vecinos de Bialet Massé decidió juntar donaciones y abrir un comedor comunitario para brindar asistencia a más de cien familias que no tienen que comer y están padeciendo la cuarentena. Los voluntarios tramitaron un permiso para salir a las calles y entregar los bolsones a quienes más lo necesitan, al tiempo que se instalaron en un local de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos en el centro de la ciudad.

La iniciativa se implementó el lunes pasado y apenas un par de días, comenzaron a formarse largas colas para retirar los productos y también se fueron sumando voluntarios y se multiplicaron las donaciones.

Jeremías Topa es uno de los impulsores de esta movida solidaria y contó a El Diario: «Hay mucha necesidad, la gente no tiene que comer y debemos ayudarla. Empecé el lunes pasado, solo, se me ocurrió contactar a algunos amigos míos que tienen comercios y ellos me hicieron las primeras donaciones, con las que logré armar los primeros bolsones. Después se fue sumando más gente y sigue creciendo. Ya entregamos cien bolsones y lo hacemos de corazón, sin banderas políticas. Somos vecinos autoconvocados que decidimos ayudar en este momento tan difícil de la cuarentena».

«Hay una realidad que se nos viene, la economía va a estar muy golpeada por la cuarentena y mucha gente no tendrá de qué vivir. Entonces además de estar asistiendo con bolsones a quienes tienen la mayor necesidad, estamos pensando en la conformación de una red de trabajo donde puedan contactarse los vecinos que hacen comida, por ejemplo, con quienes quieran comprar a buen precio un producto de calidad. Nosotros contamos con permiso de la cooperativa y hemos tramitado los certificados de circulación, todos los voluntarios cumplimos con las medidas de prevención como la distancia mínima y el uso de barbijos»; agregó.

«Nos sorprendió que viniese gente de todas las clases a buscar alimentos, porque la crisis y el coronavirus no discriminan a nadie. Sabemos que el gobierno municipal está entregando bolsones, pero la gente tiene mucha necesidad y no todos reciben el bolsón. La gente está pidiendo que comer, está desesperada»; completó Jeremías. Es importante destacar que para contactarse con los voluntarios o hacer donaciones, los interesados podrán contactarse al teléfono: (03541) -15617141.