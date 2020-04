60 voluntarios realizaron testeos en Saldán, Villa del Prado y Parque Santa Ana

Córdoba.-. Ante la situación epidemiológica que se presenta en las localidades de Saldán, Villa del Prado y Parque Santa Ana, en el día de ayer continuaron los hisopados en la zona ante la pandemia del coronavirus.

Este sábado por la mañana, desde el COE Central ubicado en el Complejo Pablo Pizzurno, partieron 60 voluntarios para continuar con los testeos casa por casa, en el marco de la estrategia de expansión diagnóstica en las localidades mencionadas, de acuerdo con el refuerzo de las medidas sanitarias informadas oportunamente.

Los voluntarios y voluntarias que participan son profesionales de la salud. En esta oportunidad, se sumó al voluntariado Marcelo Yorio, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien destacó: “Tenemos la obligación moral y social de salir a apoyar todas estas necesidades. Me llevé una sorpresa muy linda porque veo una comunidad de trabajo integrada. Me emociona ver a todo el mundo conformando un equipo, todos unidos sin distinción, para poder vencer la pandemia.”

Por su parte, el ministro de salud, Diego Cardozo, saludó al grupo antes de partir. En esa oportunidad, afirmó: “Todo el esfuerzo que hacemos, por un caso positivo que detectemos a tiempo, vale la pena. Quiero agradecerles por su presencia aquí, pedirles que nos sigan acompañando. En este momento tenemos que estar unidos, ayudarnos. Nuestra misión como Ministerio es protegerlos a ustedes en su trabajo y proteger a toda la comunidad”. Los voluntarios recibieron capacitación en la técnica de hisopado, y un repaso acerca de las medidas de bioseguridad, además del equipo de protección correspondiente.