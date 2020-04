Dos nuevos casos de coronavirus, cómo sigue la lucha en Punilla

Dos nuevos casos de coronavirus fueron diagnosticados en las últimas horas en el Valle de Punilla, se trata de dos mujeres que se encuentran internadas en el Hospital Domingo Funes. Una es oriunda de las Sierras Chicas y la otra de La Cumbre, al tiempo que hay otros dos pacientes con síntomas sospechosos y se aguardan los resultados del hisopado.

Hasta el momento y sin contar los nuevos casos, se mantienen con diagnóstico positivo siete vecinos de La Cumbre, tres de Carlos Paz, uno de Cosquín y uno de Villa Giardino, que reside en Buenos Aires. La situación se encuentra controlada en la región y es creciente el número de pacientes recuperados, al tiempo que cayeron las estadísticas de casos sospechosos.

La directora del Centro de Operaciones de Emergencias del Valle de Punilla y titular del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva concedió una entrevista a El Diario donde reconoció: «Hasta el día de la fecha, en el Valle de Punilla no tenemos una gran cantidad de casos. En La Cumbre, que se registró la mayor cantidad de infectados, se hizo un bloqueo rápidamente y se hicieron extensivos los hisopados para detectar cualquier nuevo caso y afortunadamente, dieron negativos. No tenemos que afrontar la situación que se vive en otros lugares, así que en líneas generales podemos decir que tenemos una situación que es bastante tranquila. Estamos estancados en el número de casos y está todo muy controlado, los municipios se apropiaron del concepto de prevención y están haciendo un gran trabajo junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba».

De cara a las próximas semanas, la doctora Nieva explicó: «Nosotros creemos que si continúa la cuarentena y mantenemos a la gente adentro de las casas y que únicamente salgan aquellos que tienen premiso o quienes van a realizar compras específicas y vuelven a su hogar, si continuamos con el lavado de manos y las medidas preventivas, es posible que no tengamos una incremento importante de los casos y se pueda mantener chata la curva de contagios. Esto permitirá que podamos brindar la atención necesaria a quienes sean diagnosticados con el virus. Por el contrario, si empieza a salir la gente todo el tiempo, el virus se contagiará con mayor facilidad. Si no seguimos con las medidas preventivas, tendremos problemas».

«Falta mucho todavía, estamos en la primera fase de la enfermedad y tenemos que tener en cuenta que entramos en la temporada invernal. Hay que prepararse para el peor escenario, aunque tomemos todas las medidas para no llegar a ese escenario. En la primera fase, solamente registramos y diagnosticamos casos de contagios de personas que viajaron al exterior o tuvieron contacto con algún infectado, pero ahora se viene la segunda fase de la epidemia. Esta segunda fase es la circulación viral, lo que hace que puedan darse casos de COVID-19 en personas que no salieron del país o no han tenido contacto con ningún infectado. Si la situación empeora, tendríamos que afrontar una tercera fase que ojalá que podamos evitar»; añadió.

Consultada sobre la implementación del uso obligatorio de barbijo en diferentes municipios y comunas del Valle de Punilla, la doctora señaló: «El Ministerio de Salud recomendó el uso de barbijo, yo considero personalmente que no es una medida dañina y ayuda a la prevención. Está bien que se implemente en nuestros municipios, porque no perjudica a nadie, al contrario, ayuda a reducir el riesgo de contagio».