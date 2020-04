Hasta mañana al mediodía no habrá transporte urbano en Córdoba

Comenzó el paro de la UTA en Córdoba y no habrá transporte urbano hasta mañana al mediodía. El gremio denuncia el incumplimiento del pago de los salarios y sostienen que es imposible la prestación del servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) adelantó que la medida se extenderá por 24 horas y expresó una «profunda preocupación con relación a la crítica situación económica que están atravesando los trabajadores del transporte en el interior del país, devenida tras la declaración de la Emergencia Sanitaria establecida por el gobierno nacional».

Pablo Farías, secretario general de UTA Córdoba, habló con Cadena 3 y dijo que la medida de fuerza se debe a que el Amba aseguró sus sueldos y no fue así en el interior. «Desde las 12, adherimos a un paro a nivel nacional ya que en el día de ayer en el Amba se han asegurado el sueldo de los trabajadores pero no así para el resto del país. Me parece una locura, no puede ser que nos traten como un servicio esencial, pero a la hora de pagar no sea tan esencial»; concluyó.