Se montará en Punilla un «hospital de campaña» para casos de coronavirus

De cara a lo que los epidemiólogos consideran serán las semanas más críticas en la lucha contra el coronavirus, el gobierno provincial dispuso que se instale un «hospital de campaña» para pacientes con COVID-19 en la Colonia Santa María. El caso encendió la polémica en el Valle de Punilla y hubo un fuerte rechazo de toda la comunidad.

Esta mañana se pronunció al respecto el ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, quien confirmó que el establecimiento será reformado y rehabilitado para recibir casos de coronavirus que necesiten aislamiento.

El intendente de Santa María de Punilla, Dardo Zanotti, aseguró: «Me acaba de llamar personalmente el ministro de Salud, quien me aseguró que las instituciones que posee la Provincia en nuestra localidad, serán reformadas y habilitadas para recibir pacientes con COVID-19 o con contacto estrecho con COVID-19 que necesiten aislamiento y que sean exclusivamente del COE Punilla y Cruz del Eje. Me aseguró y descartó, que vayan a traer pacientes con COVID-19 de la localidad de Saldán, del departamento Colón, ni de ninguna otra localidad que no sea del COE Punilla/Cruz del Eje. Confiamos en la palabra de nuestro ministro de Salud de la Provincia de Córdoba y esperamos continuar trabajando en conjunto para enfrentar de la mejor manera al COVID-19».

De esta forma, se convertirá en el segundo establecimiento en el Valle de Punilla que estará abocado exclusivamente al tratamiento del coronavirus y se sumará al trabajo que se realiza en el Hospital Domingo Funes, donde hay 28 camas de clínica médica (que podrían duplicarse), 11 camas de terapia intensiva y que cuenta con 11 respiradores artificiales.

Si bien de cara a la emergencia, se ampliaron las camas y la capacidad de terapia intensiva y se abrió una guardia con consultorios febriles, lo cierto es que consideran necesario contar con un segundo establecimiento para afrontar lo que podría ser el hipotético crecimiento de casos de infectados en Punilla y Cruz del Eje (las áreas de cobertura del Centro de Operaciones de Emergencias).

En ese sentido, si la curva de contagio se mantiene controlada, no habrá mayor inconvenientes para el sistema de salud provincial, aunque de lo contrario, se calcula que alrededor del 5% de la población podría verse afectada por el virus.