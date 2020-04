Trabajadores en pie de lucha, tomaron el Hospital Colonia Santa María

Los trabajadores del Hospital Colonia Santa María tomaron esta mañana las instalaciones para reclamar por la decisión del gobierno provincial de destinar las instalaciones al tratamiento de pacientes con coronavirus. El personal se declaró en estado de asamblea luego de conocerse la confirmación del ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, ya que sostienen que no se sabe cuándo se depositarán los sueldos y cómo se hará frente a la epidemia.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado denunciaron que la medida apunta al vaciamiento del establecimiento y cuestionaron la necesidad de instalar camas de internación en ese lugar, cuando se encuentran desocupadas la gran mayoría de las camas dispuestas en el Hospital Regional Domingo Funes.

«No queremos ningún papel firmado por nadie, lo que nos va servir es el testimonio público. A esta gente no se le puede creer nada, esta fue una maniobra para echar a los pacientes a la calle y usar a nuestros enfermeros. Acá los únicos que tenemos una propuesta lógica, saludable y sanitaria somos los trabajadores que decimos que hay una colonia, personal que se capacitó en el Valle de Punila y hoy no tiene qué comer y está desocupado. No sabemos si van a depositarnos los sueldos y quieren que sobre nuestro lomo se atienda el COVID, no lo vamos a permitir»; sostuvo Marcela Martín, de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Por estas horas, los manifestantes reclaman una respuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la renuncia del director del Hospital Colonia Santa María, Ricardo Pon, a quien acusan de poner en peligro la salud de los pacientes y trabajadores.

Desde la Seccional de ATE Cruz del Eje también instaron a resolver con urgencia las situaciones de bioseguridad reclamadas por trabajadoras y trabajadores y que hacen a mejorar la atención y la efectividad para enfrentar los efectos de esta pandemia y que devienen un una mejora al sistema de salud público en su conjunto.