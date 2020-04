Bancor abrirá el viernes para jubilaciones y planes sociales

Córdoba.- Desde el viernes 3 de abril y hasta el fin de la cuarentena obligatoria, Bancor abrirá sus sucursales en horario habitual donde solo se realizará el pago de haberes de marzo a jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Se tomarán las medidas específicas para el cuidado de la salud de clientes y empleados y tendrán prioridad aquellos que no tengan tarjeta de débito.

Noticias Relacionadas Síquiman: El jefe comunal y la tesorera donarán 240 mil pesos a los vecinos

Recomendaron evitar la asistencia al Banco y utilizar los canales digitales y electrónicos en tanto que está en marcha el operativo de distribución de tarjetas de crédito y débito a domicilio.

Se pagarán haberes de marzo de jubilados y pensionados, nacionales y provinciales. Beneficios de marzo de Fondo de Desempleo, Plan Cuna, Pago Único (nacimiento, adopción o matrimonio), Programa Hogar, Plan Jefes y Jefas de Hogar, Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Cronograma

Viernes 3/04: Terminaciones de DNI 0, 1, 2 y 3

Lunes 6/04: Terminaciones de DNI 4, 5 y 6

Martes 7/04: Terminaciones de DNI 7, 8 y 9

A partir del miércoles 8 de abril se comenzará con el pago de los haberes de abril a jubilados y pensionados nacionales según el cronograma previsto y publicado por ANSES https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos.

El mismo comienza el citado miércoles con aquellos beneficiarios cuyo DNI termine en 0 y para haberes que no superen los 17.859. Dichos haberes serán acreditados en las cajas de ahorro de los beneficiarios y se atenderá en sucursal en forma preferencial a aquellos que no cuenten con Tarjeta de Débito.

Durante las dos primeras horas de la jornada se brindará atención preferencial a mayores de 60 años. Luego se continuará con el pago del resto de los beneficios. No se podrá realizar ningún otro trámite que no sea el cobro de haberes antes detallado.

Reposiciones de Tarjetas de Débito y de Crédito serán remitidas vía Correo Postal. No se retiran en las sucursales.

Para garantizar el cuidado de empleados y clientes, los trabajadores estarán protegidos con barbijos y guantes y se colocarán dispensers y/o alcohol en gel en los lobbys de cajeros automáticos.

La Policía de la Provincia estará a cargo del operativo que ordenará el ingreso, respetando el metro y medio de distancia entre las personas que realicen la cola.

Cada sucursal contará con un guardia privado que llevará adelante el acceso de puerta controlada.