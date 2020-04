Escándalo: Acusan a un legislador de violar la cuarentena y hacer un «asado»

Una fuerte polémica se desató hoy en la ciudad de La Falda, luego que vecinos denunciaran que el legislador Miguel Maldonado había violado la cuarentena y anoche había organizado un asado en su casa. El dirigente justicialista que responde al senador Carlos Caserio reconoció que hubo un encuentro pero dijo que estaba «preparando bolsones para los mas necesitados».

La noticia trascendió hoy en horas del mediodía, cuando Maldonado utilizó las redes sociales para defenderse del reclamo de los vecinos. El ex candidato a intendente de la ciudad, quien ocupa la banca del Departamento de Punilla en la Unicameral, fue apuntado por cinco vecinos del barrio El Dominador, quienes llamaron al número 103 para alertar al municipio sobre el incumplimiento.

«Quiero por este medio referirme a una noticia y una foto falsa que ha comenzado a circular en un medio de nuestra localidad en donde, maliciosamente, se me imputa un proceder que no me es propio. Es cierto que en el día de ayer, personal policial y de seguridad ciudadana se apersonó en mi domicilio alrededor de las 23 hs. aduciendo haber recibido una denuncia vecinal sobre la celebración de una supuesta reunión en mi casa. Nada más alejado de la realidad. Las únicas personas que se encontraban en mi domicilio eran quienes viven conmigo y un colaborador personal con el que estábamos coordinando acciones a realizar en el marco de la emergencia sanitaria»; señaló el legislador.

«Lamento que haya quienes necesiten echar mano de este tipo de situaciones que tan mal le hacen al verdadero periodismo, a la política y a la comunidad en general»; dijo Maldonado.

Sin embargo, los testimonios en su contra son crecientes y fueron los propios vecinos quienes indicaron que el personal policial estuvo dialogando con el dirigente y debieron retirarse del lugar porque no contaban con una orden judicial para ingresar.