Crisis en Capilla del Monte por la situación de los municipales

Una fuerte polémica se generó en la ciudad de Capilla del Monte por la decisión del intendente Fabricio Díaz de derogar el cuestionado decreto que recategorizaba a los trabajadores municipales de planta permanente, quienes se sienten manipulados por la dirigencia política y podrían iniciar acciones legales. La semana pasada, el ex candidato a intendente Osvaldo Oros presentó una denuncia penal contra el ex intendente interino Marcelo Rodríguez quien se defendió y dijo que el proyecto de la polémica, era parte de una «promesa» que había realizado el electo Gabriel Buffoni (luego renunció y dejó el gobierno) y que los empleados lo amenazaban con un paro.

«Hace más de quince días que está la denuncia lista y preparada. Lo pensé y lo repensé, porque que uno tiene que buscar la verdad»; expresó Oros, quien además adelantó que la decisión de revocar la recategorización podría derivar en una serie de acciones legales contra el municipio punillense.

Si algo le faltaba a la crisis institucional que la ciudad atraviesa desde el gobierno de Buffoni, es una catarata de juicios. Y es que parece inevitable, porque el decreto 266/19 recategorizó a 101 empleados de planta permanente, de un total de 124 trabajadores. Incluso, entre las irregularidades, se denuncia que hubo algunos que saltaron de la caterogía 12 a la 24 en apenas seis meses.

Oros apuntó contra Rodríguez y dijo: «Un municipio fundido le da una categoría 24 a una persona que tiene menos de diez años de antigüedad. Cuando traté de buscar los por qué me encontré con que creo que hay una apetencia electoral, una candidatura para el 2023. Una sembradita, le dió a 101 empleados mayor jerarquía».

Sin embargo, es difícil determinar si el remedio es mejor o peor que la enfermedad, porque la decisión de Fabricio Díaz de derogar el decreto, (firmado por el entonces intendente Interino Marcelo Rodríguez y denunciado en la Fiscalía de Cosquín) podría derivar en acciones legales de parte de los trabajadores afectados. «Esto fue advertido oportunamente, ya que no solo debió seguir los procedimientos legales correspondientes de autorización del Concejo Deliberante. No nos equivocamos cuando lo denunciamos y es evidente desde el momento que la nueva administración del municipio de Capilla del Monte, deja sin efecto el mencionado decreto, que no contó con la autorización del Concejo Deliberante ni el Visado Preventivo del Tribunal de Cuentas»; apuntó Oros.