Schiaretti anunció beneficios a trabajadores y pacientes de geriátricos

El anuncio del mandatario provincial llegó luego de que en la residencia geriátrica de Saldán tuviera 65 casos confirmados de coronavirus, entre pacientes y empleados, con el fallecimiento de seis ancianos.

El gobernador Juan Schiaretti, anunció este domingo una serie de beneficios para trabajadores y pacientes de geriátricos que su administración puso a disposición a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Esa situación, sumada a otros casos en lugares de residencia de personas de riesgo, impulsó a que el gobierno provincial dispusiera “ayudar con la provisión del equipamiento de protección de las personas que trabajan en los geriátricos”.



“Vacunar a quienes residen en los geriátricos, e hisopar a quienes lo precisen, independiente de la obra social que posean”, recalcó Schiaretti en su cuenta de Twitter.

A los efectos de preservar la salud de los adultos mayores que se encuentran en instituciones geriátricas de nuestra provincia, hemos dispuesto, a través del #COE:

1-Ayudar con la provisión del equipamiento de protección de las personas que trabajan en los #geriátricos.

7:53 PM - Apr 26, 2020

Otro anuncio del mandatario fue la ayuda con un subsidio por cuatro meses a los "empleados que queden en un solo lugar de trabajo y dejen el multitrabajo”.



Además de “impulsar, junto a los geriátricos, el traslado del personal mediante medios alternativos al transporte público, desde el domicilio al lugar de trabajo”, cerró.