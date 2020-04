Austin y Cossar pidieron por los cordobeses varados en el país

Córdoba.-. La diputada nacional Brenda Austin (UCR) y el legislador provincial Marcelo Cossar (UCR), solicitaron a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Córdoba la urgente instrumentación de un protocolo, un sitio digital único y un 0-800 de contacto y la masiva difusión de los mismos para que los cordobeses varados en distintos puntos del país y oriundos de otras provincias que se encuentren en Córdoba, puedan retornar a sus hogares.

Austin, quien impulsa la iniciativa “Volver a Casa” a nivel nacional, lleva adelante un registro informal que cuenta en 23 mil los argentinos que se encuentran en esta situación, de los cuales casi 2.000 son cordobeses en distintas provincias y 4.212 son argentinos de otras provincias que se hallan en Córdoba.

Noticias Relacionadas El Hospital Modular del San Roque ya está en su etapa final

“Al momento de establecerse la cuarentena, no se otorgó un tiempo adicional para que aquellas personas que se encontraran lejos de sus hogares pudieran tomar los recaudos necesarios para regresar” – explicó Austin – “Ellos están cumpliendo la cuarentena lejos de sus hogares, tienen hijos que no pueden cuidar, familias que no pueden mantener”.

Por su parte Cossar, miembro y representante de los legisladores radicales ante el COE, se hizo eco de la propuesta y junto a la diputada nacional se reunieron con autoridades del mencionado comité de emergencia provincial a fin de facilitarles la información necesaria para hacer efectiva la ayuda.

"Creemos que la Agencia Córdoba Turismo debería coordinar con COE y Secretaria de Transporte para facilitar el regreso a quienes carezcan de recursos. Entendamos que ninguno es Tinelli yendo a su casa en avión privado, son miles de argentinos ignorados. Nos llaman o nos escriben desesperados pidiendo respuestas. Son ciudadanos comunes que tienen dificultades, muchos en el borde de la subsistencia, para poder volver con sus familias”, dijo Cossar.

Las voces de los protagonistas

A través de una carta dirigida al COE, Andrea Elizondo, oriunda de San Javier varada en Buenos Aires desde hace 40 días con su hija de 15 años en Córdoba, asumió la voz para pedir por ella y sus vecinos.

"Me pregunto quién pensó en nosotros. Después de tanto tiempo fuera del hogar, varados en lugares insólitos y ajenos a nuestra vida. Somos pocos vecinos de Traslasierra, pero para nuestras familias, hijos, padres, esposos, novios y amigos significamos mucho".

Otro caso es el de Paula Fischer, trabajadora de salud en Instituto Oulton en Córdoba, varada en la provincia de Misiones hace 40 días y a quien le están descontando los días no trabajados. “No recibo respuestas de ningún medio para poder regresar a mi provincia. No cuento con movilidad propia”

El mendocino Cristian Díaz, en cambio, viajó desde su provincia natal a Miramar de Ansenuza para trabajar temporalmente y desde el 20 de marzo, más de un mes, no puede retornar a su casa a cuidar a su madre: “Se encuentra sola en el domicilio y ella es una persona discapacitada. Mis medios de poder subsistir son escasos y el lugar donde me estaba quedando lo tengo que desocupar".

Tanto Austin a nivel nacional como Cossar a nivel provincial, entienden que el operativo “Volver a Casa” se inscribe en razones humanitarias que justifican plenamente la formalización de protocolos y acceso a la información de personas varadas que lleven alivio a ellas y sus familias en esta situación excepcional.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) y el legislador provincial Marcelo Cossar (UCR), pidieron a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) por los cordobeses que están varados en distintos puntos del país. pic.twitter.com/AjUPbcGN1R — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 29, 2020

Miles de personas están cumpliendo la cuarentena lejos de sus casas. Si estás en esta situación o conocés a alguien que está varado/a, completá el formulario ingresando al link del código QR, o podés entrar a https://t.co/Jg2D5MmI7U#VolverACasa pic.twitter.com/8zRHLM9YMy — Brenda Austin (@brendalisaustin) April 15, 2020