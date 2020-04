Preparan consultorios modulares para consultas febriles

Córdoba. En el marco de la contingencia sanitaria por coronavirus, los centros de atención primaria de la salud (CAPS) adecuan sus espacios con la incorporación de consultorios modulares. El objetivo es contar con un espacio diferenciado para las consultas de personas con síntomas febriles y compatibles con COVID-19, y cumplir con el requisito de distanciamiento de dos metros entre personas, dispuesto en las recomendaciones de bioseguridad.

Los módulos sanitarios se instalarán en seis CAPS que no cuentan con la estructura edilicia para separar los consultorios febriles, respiratorios y de casos sospechosos de COVID-19 del resto de las consultas. El primero de los módulos fue instalado en el CAPS de barrio Sol Naciente -ubicado en la manzana 11 de ese barrio-; y los próximos se dispondrán en los centros de Ampliación Cabildo, Ciudad Villa Angelelli, Ciudad de los Cuartetos, Ciudad de Mis Sueños y Ciudad Evita.

Al respecto, Rodrigo Baena, referente de los Centros de Atención Primaria de Salud, explicó que estos módulos resuelven de forma simple la necesidad de espacio de algunos CAPS cuya estructura no permite la doble circulación. Cabe recordar que, en el marco de la medida de aislamiento preventivo y obligatorio, Salud solicitó a la población evitar la asistencia a los centros de salud. No obstante, en caso de urgencias, emergencias, o consultas que no puedan postergarse, las personas pueden dirigirse a los centros de salud dependientes de la Provincia y la municipalidad, cuyo listado puede consultarse en el siguiente enlace.