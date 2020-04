Punilla en llamas: Discrepancias y enojos en medio de la crisis del coronavirus

En medio de la crisis por el coronavirus, hay un creciente malestar en el seno de la Comunidad Regional Punilla y entre algunos intendentes y jefes comunales de la región que no fueron convocados a participar del Centro de Operaciones de Emergencias que se puso en funcionamiento en el Hospital Domingo Funes. Hubo fuertes cruces y discrepancias entre el presidente de la comunidad, Néstor Cuello (Villa Parque Síquiman) y su vicepresidente, Matías Montoto ( Huerta Grande).

El comité que armó la Provincia para hacer frente a la emergencia dejó afuera a algunos mandatarios, como si el virus pudiese discriminar entre una localidad y otra. El malestar es compartido por todos los intendentes de la región, con excepción de Jorge Caserio de Valle Hermoso, pero el «apriete» separó a Cuello del resto. Los llamados telefónicos del legislador Miguel Maldonado a Montoto y al presidente abrieron la brecha entre ambos y comenzaron a preparar el terreno para que Cuello deje la conducción de la Comunidad Regional Punilla, el objetivo de los justicialistas que responden al senador Carlos Caserio.

Montoto sumó el respaldo de varios intendentes y sigue firme en la postura: el organismo que nuclea a todas las poblaciones de Punilla no puede quedara fuera del Comité de Operaciones de Emergencias. Sin embargo, tras haber sido presionado duramente, Cuello cedió a la requisitoria de Maldonado y el lunes pasado, salió a desmentir públicamente la existencia de cierto malestar en un programa de Next Televisión La Falda. Lo que no sabía Cuello, es que Montoto se le había adelantado y el mismo domingo, envío al Gobierno de la Provincia un correo electrónico quejándose por la situación.

Hay varios dirigentes del departamento que consideran que esta interna fue provocada con intenciones políticas, ya que hay sectores que buscan recuperar la presidencia de la comunidad regional y además intentan blindar al intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, quien es duramente cuestionado por sus pares por la crisis sanitaria que desató en Punilla. Y es que en una localidad donde gobierna el peronismo adicto a Caserio, se registró la primera víctima por coronavirus de la Provincia de Córdoba, hay siete casos positivos y una decena en estudio y llueven las denuncias por violaciones al protocolo de emergencias.

Asimismo, hubo renuncias de funcionarios, filtraciones de audios y en las últimas horas, trascendió que se habría violado el protocolo provincial y la jurisdicción del COE de Punilla trasladando un enfermo positivo a una clínica privada de Cruz del Eje. Según fuentes oficiosas y periodísticas de la ciudad ubicada en el norte cordobés, el pasado domingo 5 de abril habría ingresado a la clínica privada María Isabel un paciente infectado de COVID-19 procedente de La Cumbre.

El interrogante es determinar cómo habría ingresado ese paciente a la ciudad, siendo que ésta estaba aislada con sus accesos cerrados. La crisis se agrava porque todavía no se logró detectar al «paciente 0», pese a que los vecinos creen que fue una persona que llegó desde Estados Unidos que sería cercana al intendente Alicio. La Cumbre concentra la mitad de los casos del Valle de Punilla y temen que sea un foco infeccioso en medio de la pandemia de coronavirus.