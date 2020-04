La crónica de la agonía, una muerte que golpeó el corazón de Punilla

La muerte de la docente Liliana Giménez golpeó duro al Valle de Punilla. La maestra que dictaba clases en una escuela de la Pampa de Olaen y en el penal de Bouwer, fue relatando en las redes sociales la agonía que vivió en los días previos a su fallecimiento, cuando la fiebre y el dolor le invadieron el cuerpo. La vecina de Villa Giardino, de 44 años, empezó el pasado 29 de marzo a mostrar síntomas, registró 38.3°de fiebre y escribió: «Hasta luego amigo, los quise». Fue como si hubiera sabido que le esperaba la muerte, sólo porque no había contraído dengue ni coronavirus.

El primer tuit de la docente hoy puede leerse con otras connotaciones. En principio, se evidencia que la mujer no recibió la atención que necesitaba y por eso perdió la vida. Hoy el sistema de salud está alistado para enfrentar el COVID-19 y el dengue, pero los hospitales municipales que quedaron fuera de los protocolos para asistir otras enfermedades.

Giménez escribió otro tuit. Fue el 31 marzo. «Anoche, 39,6º pese al paracetamol. Dice Apross que aumente la dosis pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para COVID19».

Evidentemente, la docente cumplió con el protocolo aconsejado por estos días. Llamó a su obra social (Apross) y un médico le prescribió paracetamol, advirtiéndole que no se acerque a los centros de salud. El tercer tuit es la descripción de su propia agonía, fechado el 31 de marzo. «Ni dengue» escribió, como completando el anterior.

El cuarto tuit, tiene fecha de 4 de abril, y reza: «8 días de fiebre me llevó que un médico se acercara. Por tema coronavirus, sí tenés fiebre, "esperá por otros síntomas" y estamos empezando. Fleming como te amo». La referencia es porque un profesional de la saluda se acercó para constar que no tuviese coronavirus y nada más. Ese mismo día, a las 23 horas, en su último tuit, señala: «Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos».

Liliana era madre de dos hijos y profesora de literatura, reconocida por su labor en las cárceles. Pasó nueve días con fiebre hasta ser internada. Sin embargo, cuando fue trasladada a una clínica privada de la ciudad de La Falda, ya era muy tarde y murió por neumonía bilateral. «Lo que hizo la obra social fue abandono de persona»; denunció Hernán Giménez, hermano de la víctima.

«Si pasan tantos días y ven que lo que le recetaron no funcionaba, deberían haber enviado a un doctor»; se quejó el hombre, quien aseguró que su hermana no fue antes al hospital porque desde la obra social le indicaron que no era necesario.

«Dejaron morir a una persona muy valiosa»; se lamentó, y contó que el pasado sábado, tres días antes de su muerte, Liliana se colocó la inyección de penicilina que le había recetado un médico particular.

Por su parte, Omar Ferreyra, intendente de Villa Giardino, respaldó la versión del médico Jorge Soria y dijo: «El doctor explicó que, debido a que la mujer no recibía respuestas de su obra social, él fue en su auto particular hasta su domicilio el viernes 3 de abril. Allí Soria le pidió que concurra ese mismo día al centro de salud para que pudiera atenderla de manera correcta, pero la mujer dijo que no podía. Por lo tanto, le recetó la penicilina ya que no presentaba otro síntoma de COVID-19 más que la fiebre».