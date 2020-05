Cordobesas varadas en Miami regresaron este jueves después de 60 días

Silvina Arceloni y Carina Cochia viajaron a Estados Unidos para trabajar por 10 días, pero quedaron varadas. Al igual que miles de argentinos, Silvina Arcelloni y Carina Cochia quedaron varadas en Miami durante más de 60 días por el cierre de fronteras, en el marco de la pandemia del coronavirus.

Ambas habían viajado a Estados Unidos para trabajar por 10 días, pero no pudieron regresar. Sin embargo, tras un trabajo en conjunto entre argentinos residentes en Miami, la prensa y diplomáticos, las cordobesas volvieron este jueves a su hogar.

Sus historias son especiales. Carina Cochia tiene a su hijo de 15 años que tiene parálisis cerebral y necesita de su mamá para hacer sus actividades diarias.

“Yo soy mamá de Matías que tiene 15 años y parálisis cerebral. Él está acostumbrado a que yo viaje, pero voy y vuelvo. No me permitieron regresar, hicimos todos los esfuerzos y llego el día hoy gracias a muchas personas", dijo a Cadena 3 visiblemente emocionada. Y agregó: “Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos los argentinos que están en Miami".

Por su parte, Silvina tiene un niño de 13 años que está pasando por una situación muy delicada, aunque prefirió no dar más detalles.

"Es el momento que estuvimos esperando y lo único que nos quedaba era confiar, que algo pasara y nos vieran. Que a alguien le hiciera ruido", dijo.

Ella también agradeció todo el apoyo recibido "animícamente" por parte de toda la gente que la acompañó en este proceso.

