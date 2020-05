Con una serie de alternativas, los municipales deciden si levantan el paro

Capilla del Monte.- En una reunión tensa que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Capilla del Monte, integrantes del gremio del SOEMC, que nuclea a trabajadores del estado, indicaron que si no está depositado el 100% de los haberes es muy dificil que se levante la medida de fuerza.

Luis González, integrante del gremio, había señalado el pasado martes «Acá no somos culpables nosotros» y apuntó contra el Ejecutivo calificándolo de «culpables a quienes manejan el municipio, que no tienen la capacidad de manejo, o no tienen la gestión para que esto siga adelante»

Esta posición fue retrucada por el intendente Fabricio Díaz quien volvió a recalcar la dificil situación económica por la que atraviesa el municipio: «Plata de las piedras no va a surgir. No tenemos otra opción. Podemos pedir a la provincia que nos adelante. Pero son adelantos» (…) «Los empleados piden el 100% del sueldo y sino nada. Lamentablemente no existe (…) «Venimos viviendo muchas desgracias como para incorporar un conflicto a la paz social»

Ayer, se barajaron cinco propuestas que continuarán siendo analizadas hoy en asamblea: