Crisis: Municipales de Capilla del Monte cobraron la mitad del sueldo

El departamento Ejecutivo de Capilla del Monte depositó el 50% de los jornales de los trabajadores municipales, pero recién mañana lunes, en una asamblea que se llevará a cabo frente al municipio, se decidirán los pasos a seguir.

Tras el depósito, el municipio ofreció a los trabajadores cubrir sólo el 50% de las horas exigidas hasta que lleguen los fondos que cubra el resto de los salarios.

Noticias Relacionadas Murió por coronavirus un histórico referente de un comedor de Buenos Aires

El pasado jueves, integrantes del gremio se habían reunido con los ediles, a quienes le manifestaron el malestar por la falta de dinero para cubrir la totalidad de los sueldos: "No los invitamos a una sesión para darles una respuesta. No tenemos solución (…) el dinero no va a estar porque el mundo cambió», explicó Bandini en el recinto y al poco tiempo se retiraron, quedando el Concejo en diálogo Benedetti, delegada de ATE. Minutos después de haberse retirado, Bandini señaló «espero que no haya una mano negra detrás de todo esto».

Luis González, líder del gremio que nuclea a los trabajadores municipales, había señalado: «acá no somos culpables nosotros» y apuntó contra el Ejecutivo calificándolo de «culpables a quienes manejan el municipio, que no tienen la capacidad de manejo, o no tienen la gestión para que esto siga adelante».

En los últimos cuatro años, han pasado seis intendentes por Capilla del Monte, que continúa sumergida en una crisis institucional, lejos de ser solucionada a corto plazo.