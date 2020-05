Armaron una huerta, fueron desalojados y ahora no tienen qué comer

La huerta comunitaria que un humilde grupo de vecinos había comenzado en Bialet Massé para hacer frente a la cuarentena, será desmantelada tras una denuncia realizada por el municipio que preside Marcelo Oliva. Se había montado en un terreno abandonado perteneciente a la escuela «Doctor Juan Bialet Massé», donde se sembraron alimentos para abastecer a familias que no reciben ayuda del gobierno y padecen la crisis económica.

Si bien las autoridades del colegio habían autorizado la iniciativa, ahora se informó que tendrán que desarmar todo, esperar que el proyecto sea autorizado por el Ministerio de Educación de la Provincia y se ordenó que hoy fueran desalojados por la fuerza.

La situación se volvió crítica porque muchas familias que perdieron sus trabajos por la cuarentena se alimentaban de una olla popular que se hacía en el lugar, a partir de los alimentos donados por los vecinos de la ciudad.

Jeremías Topa, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó a El Diario: «Todo comenzó cuando entraron a robar al colegio y nos responsabilizaron a nosotros. Decidimos armar una casilla para un cuidador, porque esa zona es peligrosa de noche y no queríamos que se robaran lo que habíamos sembrado y nuestras herramientas. Ellos vieron un colchón ahí y pensaron que estábamos por usurpar el terreno». «Pero nosotros pedimos un montón de veces audiencia con el intendente (Marcelo) Oliva para presentar el proyecto y nunca nos recibió, está desaparecido. Nosotros hicimos la colecta el mes pasado y la gente nos dice que no reciben ayuda de la Municipalidad y no tienen para comer»; agregó el vecino.

«La directora de la escuela llamó a la comisaría para que no haya un desalojo policial y nos informó que la intención era seguir con el proyecto, pero mediante un contrato. Yo dispuse que se desarmara todo para hacer el contrato y ahora nos dicen que lo tiene que aprobar el gobierno provincial y el Ministerio de Educación, pero es gente humilde la que está trabajando ahí, hacemos una olla popular y es gente que no tiene ayuda de ningún tipo y vive al día. ¿Qué va a pasar con esa gente?»; reconoció Jeremías.

«Me dicen que no podemos estar ahí porque es territorio del colegio y todo el trabajo que venimos haciendo desde hace un año y medio, se perderá. Piensan que estamos ocupando y es un terreno que estaba abandonado antes que nosotros empezáramos a armar la huerta comunitaria, se había llenado de ladrones y nos costó mucho ir transformando ese lugar. Lo sembramos, lo limpiamos y ahora nos prohíben hasta la presencia. Lo único que estábamos haciendo era sembrar alimentos para quienes menos tienen, para que puedan atravesar esta cuarentena de la mejor forma posible»; completó.