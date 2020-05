La UNC y la Cámara de Comercio se unen para dictar cursos

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) certificará, a través del programa de Universidades Populares, cuatro cursos gratuitos que dictará la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) a fines de mayo y en junio próximo.

Este jueves, en forma virtual, el rector Hugo Juri, el secretario de Extensión, Conrado Storani, y el presidente de la Cámara, José Viale, dieron inicio a la alianza que permitirá acercar la propuesta educativa a las numerosas localidades del interior provincial que actualmente tienen en funcionamiento una universidad popular.

Durante la videoconferencia, el titular de la Cámara de Comercio de Córdoba recordó una reflexión del rector Juri: “Siempre recuerdo lo que le escuché decir a Juri, en relación a que había que certificar los conocimientos de las personas a medida que los vayan adquiriendo. Y no como nosotros, que teníamos un curso de 6 años para recién entonces obtener el título. Lo que nos pasó es que muchos abandonaron a los 3, 4 o 5 años y ese bagaje de conocimientos no estuvo certificado y la gente no los pudo hacer valer. Por eso estamos muy agradecidos y prestigiados de poder hacer esto nada menos que con la Universidad Nacional de Córdoba”.

A su turno, Juri señaló que, en realidad, estas iniciativas son parte de las obligaciones que la UNC tiene con la comunidad. “Creemos que estas universidades, que son soportadas económicamente por toda la sociedad, están para estas cosas. Y, efectivamente, estamos en condiciones de certificar el conocimiento a través de los créditos académicos. Estamos a la vanguardia en ese sentido, apuntando a la reconversión del conocimiento, para los trabajadores y para todas las personas que necesiten educación para toda la vida”, dijo el titular de la Casa de Trejo.

Por su parte, Conrado Storani, titular de Extensión, mencionó que la propuesta académica en conjunto con la Cámara de Comercio de Córdoba no sólo permitirá llegar a numerosas localidades del interior, sino a todo el mundo a través del Campus Virtual de la UNC. “Las crisis suelen ser campo propicio para las oportunidades, también. La migración hacia la virtualidad a la que nos ha obligado esta pandemia es una oportunidad para democratizar el conocimiento y ampliar su alcance”, expresó Storani.

En la videoconferencia también participaron Pilar Rodríguez, encargada del área de capacitación de la Cámara, Nadia Villegas, directora ejecutiva de la misma entidad. Además, intervinieron Agostina Vanzetti, Guillermo Luque y Enzo Cravero, coordinadores del programa de Universidades Populares.

Capacitaciones

La primera capacitación comienza el próximo 28 de mayo. Se trata del taller “Recursos Humanos en la empresa familiar”. Y en junio se dictará un curso de dos clases sobre higiene y seguridad; otro de cuatro clases relacionado con herramientas de eficiencia empresarial; y un taller de un solo encuentro vinculado a cómo mantener una Pyme en la “nueva normalidad”.