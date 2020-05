Schiaretti agradeció a los cordobeses el esfuerzo realizado

Córdoba.- Tras hablar por videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Schiaretti publicó una carta en las redes sociales dirigida a los cordobeses, donde destacó el trabajo en conjunto de ambos gobiernos y pidió responsabilidad en este tramo de la cuarentena por el Covid-19.

La carta

Quiero contarles, que acabo de hablar con el Presidente Alberto Fernández. Analizamos la situación en general de la pandemia, junto a otros gobernadores.

El Presidente nos ofreció ayuda, como equipamiento de última tecnología para nuestro laboratorio central que permita duplicar la capacidad diagnóstica y pruebas de test rápidos que serán utilizados en diferentes puntos de nuestra provincia como así también en los barrios de la ciudad de Córdoba.

Sin dudas, con este material, vamos a seguir mejorando la capacidad diagnóstica en la provincia.

Pero también quiero aprovechar para contarles, que en gran parte de la provincia estamos sin la presencia del virus y eso nos alegra, porque además, también han transcurrido muchos días sin nuevos casos. Pero debemos ser más responsables que nunca.

Eso nos da tranquilidad, porque evidentemente la cuarentena, este esfuerzo que hacemos todos, es útil y nos permitió ganar tiempo para ampliar el equipamiento del sistema de salud y tener mejores condiciones para atender la pandemia y el resto de las enfermedades del invierno.

Hace unos días, en la ciudad de Córdoba debimos volver atrás por una semana. Una medida que fue molesta, pero que era necesaria para poder atacar el brote que tuvimos en 16 barrios y otros lugares de la Capital.

Los especialistas nos dijeron que era la única manera de poder controlar a todos, sin que ningún integrante de esos barrios, de esas familias afectadas, quedara sin hacerse el estudio.

Y lo hicimos; y quiero agradecer a todo el personal médico, del COE, de las distintas fuerzas de seguridad, a los trabajadores, a los voluntarios que nos ayudaron durante este tiempo, porque fue un operativo muy importante el que se realizó.

Se logró en cuatro días, hacer más de 6.400 tests para analizar el impacto del brote. Y gracias a Dios, no se ha expandido de manera exponencial, y hasta ahora aparece contenido.

Por eso, como informó el ministro de Salud el viernes, vamos a ir retomando lentamente las actividades; en primera instancia, con las caminatas recreativas este domingo y lunes, con las condiciones que ya todos conocemos, y que debemos respetar.

Cumpliendo las normas de distanciamiento social. Usando cubrebocas o barbijos. No nos paremos a conversar; no llevemos a los chicos a los juegos de las plazas, no utilicemos los aparatos de gimnasia que hay en los paseos públicos, no vayamos a los parques, tengamos mucho cuidado, el virus está ahí afuera.

Y si el resto de los resultados de los estudios que tendremos por estas horas, confirman que estamos sin brotes, también -desde el martes- volveremos al resto de la actividad prevista en la fase cuatro.

Así, iremos dando pasos responsablemente para recuperar la actividad económica y comercial que nos tiene a todos muy preocupados.

Ustedes saben, hemos priorizado la salud de los cordobeses… vivan donde vivan. Para mí y el equipo de gobierno, fue lo prioritario.

Ahora es tiempo de ir avanzando lentamente, responsablemente, hacia un nuevo momento donde todos vamos seguir siendo responsables, pero ahora, no solo en nuestras casas, sino también en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en las calles, en los comercios, en las instituciones o consultorios que se vayan poniendo en marcha.

La salud sigue siendo la prioridad; cuidarnos sigue siendo el gran desafío. Sé que muchos le han perdido el miedo al virus.

Pero lo que no tenemos que perder es el respeto por el virus. Porque es muy contagioso, y muy letal entre los mayores.

Como ustedes, extraño a mis nietos, a mis hijos, a mis amigos. Para eso, vamos a tener que esperar un poquito más.

Pero los invito a que vayamos abriendo esta nueva etapa juntos, con responsabilidad, con respeto al coronavirus, evitando el contagio, respetando todos los protocolos, porque esa va a ser ahora la mejor vacuna para cuidarnos.