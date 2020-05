A pedido del COE, Laboulaye dio marcha atrás con las reuniones familiares

El ministro de Gobierno de Córdoba, Facundo Torres, confirmó que se comunicó con el intendente de Laboulaye, César Abdala, para que dé marcha atrás con el permiso a vecinos para que compartan reuniones de hasta 10 personas este fin de semana.

“Acabo de comunicarme con el intendente y llegamos a un entendimiento. Supo comprender que, más allá de que todos estemos agotados, debemos cumplir con las normativas y protocolos del COE Central y del Gobierno nacional”, dijo.

Noticias Relacionadas Extrajeron plasma a dos personas recuperadas de Covid-19

Este jueves la Municipalidad de aquella ciudad del Sur de Córdoba había anunciado a sus vecinos que podrían reunirse el domingo al mediodía a compartir el almuerzo en encuentros de hasta 10 personas.

La decisión fue tomada sin autorización del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Central y molestó al gobierno de la Provincia.

Minutos después, Torres dijo que la actitud del intendente podía ser judicializada si no daba marcha atrás. “No sólo está absolutamente en contra de la cuarentena y del COE, si no que va en contra del DNU nacional”, señaló. Remarcó que los intendentes no pueden flexibilizar actividades sin autorización del COE que debe además, remitirlo a Nación para luego ser autorizados.