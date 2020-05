Autorizaron las obras privadas y la actividad profesional en Villa Giardino

Tras haber analizado la situación epidemiológica de la zona, el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Córdoba autorizó las obras privadas y la actividad profesional en la ciudad de Villa Giardino. Deberá cumplimentarse con un protocolo de prevención y hacer un seguimiento de geriátricos y centros de salud.

Si bien permanece como una de las «zonas rojas» del Valle de Punilla, la premisa de la medida será la reactivación económica de la ciudad. De esta forma, Villa Giardino se suma Jesús María, Sinsacate, Colonia Caroya, San Francisco, Corral de Bustos, Brinkmann, San Marcos Sud, Río Cuarto, Las Higueras, Santa Catalina, Morteros, Vicuña Mackenna, Villa General Belgrano, Villa María, Villa Nueva, Bell Ville, Justiniano Posse, Huinca Renancó, Pilar, Río Segundo y Marull.

No obstante, las localidades mencionadas deberán aplicar y controlar la aplicación de los protocolos vigentes emitidos por el COE para cada una de las actividades, pudiendo elaborar protocolos propios únicamente si tienen criterios más estrictos que los protocolos provinciales.

Estas 23 nuevas localidades con los dos rubros enumerados (obras privadas y ejercicio de la actividad profesional) se suman a los 371 municipios de zona blanca que ya están habilitadas para la apertura de: comercios, obra privada, industrias y actividades profesionales (escribanos, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobiliarios, gestores matriculados y martilleros).

Para la obra privada, solamente se podrán retomar obras no habitadas (nuevas o ya iniciadas) y se deberá gestionar en el municipio un permiso especial de reactivación de obra con carácter de declaración jurada, designando un responsable por obra. La cantidad máxima de operarios no podrá ser mayor a 5 (en casos particulares se deberá solicitar un permiso excepcional); se deberá asegurar que la ropa de traslado no sea la misma con la que trabaja; se garantizará la alternancia de distintos rubros; la jornada deberá ser de 8s a 14 de lunes a viernes, la compra y pedido de materiales será online.

Las profesiones independientes que no requieran contacto estrecho físico podrán atender dos días por semana, sin empleados, hasta dos clientes por hora (con turnos previamente otorgados), de 8 a 16 y sólo se permitirá el traslado por zonas blancas.

Es preciso recordar que para las distintas actividades permitidas será de uso obligatorio el barbijo no quirúrgico. Además, se deberá respetar en todo momento la distancia mínima de dos metros entre las personas y sostener las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria.