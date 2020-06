Decara explicó la situación en el camino de Alto San Pedro

A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba aseguró que debido «a las situaciones de vandalismo» que se vivieron en el camino de Alto San Pedro, se tomó la determinación de impedir la circulación». Dijo también que no se trata de un camino público y que no está dentro de ejido de Villa Giardino.

Dadas las acusaciones y manifestaciones de vecinos de esa localidad de Punilla en contra del cierre de un camino considerado público y que permite el acceso a las instalaciones de “Alto San Pedro Hotel Boutique y Estancia”, Decara consideró necesario aclarar la situación por su condición de funcionario público, a pesar de que hace varios años no explota dicho establecimiento hotelero.

Si bien es el titular del inmueble y tiene en el predio una casa en la que habita con su familia (y que alterna con otra propiedad en la ciudad de Córdoba), el mismo se encuentra concesionado a una sociedad que lo explota comercialmente y en la que Decara no tiene participación.

Robos, vandalismo, reuniones multitudinarias de personas ajenas al establecimiento y en las que se da el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, y otros abusos (detallados en el comunicado) que no solo perjudican económicamente a los concesionarios sino que también son una amenaza para la seguridad de los huéspedes del hotel, son motivo de queja recurrente entre quienes llevan adelante la explotación del hotel y que se agravaron con la pandemia y la instauración de la cuarentena.

Es por este cuadro de situación que los locatarios tomaron la decisión del cierre de los caminos de acceso al predio, todos caminos internos, y al establecimiento hotelero.

En este punto, Decara aclara que dentro del inmueble no existe un camino público, que las tierras que comprenden la propiedad no son parte del camino real, que dicho paso no está dentro del ejido de la municipalidad de Villa Giardino y ninguno de los inmuebles existentes tiene declaración de patrimonio histórico o cultural y que no reúnen los requisitos para esa categorización.

No obstante, como dentro de la propiedad se encuentran incluida una Gruta de la Virgen de Lourdes, icono de la localidad de Villa Giardino y destino de peregrinaciones, Decara garantiza el acceso a la misma y al predio donde todos los años se realiza la fiesta de la Virgen.

El comunicado textual de Decara

Que atento la repercusión pública que ha adquirido en estos últimos días decisiones adoptadas por la sociedad locataria del inmueble (y anexos) en el que funciona un establecimiento hotelero que gira bajo la denominación comercial de “Alto San Pedro Hotel Boutique y Estancia”, considero necesario (por mi condición de funcionario público) dejar aclarado a la opinión publica mi situación al respecto y en este sentido:

.- Soy el único titular del inmueble ubicado en zona rural aledaña a la localidad de Villa Giardino. Dentro del inmueble se encuentran las instalaciones edilicias que conforman lo que se conoce popularmente como Hotel Alto San Pedro con sus anexos

.- No exploto ningún establecimiento hotelero y desde hace varios años el inmueble se encuentra alquilado (a distintos locatarios) no teniendo ninguna relación comercial con el mismo.

.- Dentro del mismo predio se encuentra también un inmueble que es un domicilio personal mío y de mi familia que alterno junto con otro de la ciudad de Córdoba.

.- Hace ya tiempo la sociedad locataria me mantiene al tanto (y expresa sus quejas por las consecuencias económicas) respecto de la imposibilidad de controlar el ingreso al inmueble de personas, que con distintas motivaciones accede al predio y que lamentablemente para que se entienda la situación debo mínimamente detallar: encuentros ocultos, diurnos y sobre todo nocturnos, donde corría mucho alcohol; robos, saqueos y daño a las instalaciones en forma permanente, por ejemplo: hace unos meses se robaron las mesadas, espejos, lavabos, puertas y hasta los inodoros de los baños del sector de natación, es decir se los robaron completos, y lo que no pudieron llevar lo rompieron y ensuciaron. En el verano robaron durante el horario de la cena en las habitaciones del anexo a los turistas: dinero, computadoras, ropa; lo que hubiere. Debido a la extensión del inmueble también es moneda corriente el robo de leña (destrozando los árboles), animales, incluso hace algunos meses se produjo el robo de varios terneros que fueron “carneados” ahí mismo. Muchas veces se juntan arriba de un tanque de agua destinado al consumo humano ubicado en el predio, tirando residuos adentro, y en algunas ocasiones hubo que intervenir y correrlos, porque abrían las tapas y se metían a bañarse, con sus parejas (aunque parezca increíble, de fiesta en una cisterna de agua). Otro problema con el que lidiar son los motociclistas quienes por momentos toman el sitio para practicar motocross con el riesgo que ello significa para los turistas y personal del hotel.

.- De tal manera la situación, cuando llego la pandemia y se agravaron algunas de estas situaciones descriptas me fue comunicada por los locatarios la decisión del cierre de los caminos de acceso al predio (todos caminos internos), al establecimiento hotelero y por ende a mi domicilio como lo describí; lo que fue por mi compartido por las razones que fueron explicadas (que por otra parte ya conocía y sufría permanentemente). QUIERO REAFIRMAR lo que es conocido por todos en la localidad: dentro del inmueble NO EXISTE UN CAMINO PUBLICO; las tierras que comprenden la propiedad NO SON PARTE DEL CAMINO REAL; NO ESTA DENTRO DEL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GIARDINO y NINGUNO de los inmuebles existentes tiene declaración de patrimonio histórico o cultural, destacando que tampoco podrían tenerlo ya que ninguno de estos reúnen los requisitos para esa categorización.

No obstante esto como dentro de la propiedad se encuentran incluida un icono de la localidad de Villa Giardino como lo es LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES, he garantizado (y siempre lo hare) al pueblo de Villa Giardino el acceso a la misma y al predio donde todos los años compartimos la fiesta de la Virgen que nos enorgullece, encontrándose en este momento la locataria y el Municipio en la tarea de determinar la mejor manera para compatibilizar los intereses en cuestión.

.- DE TAL MANERA LA DISCUSIÓN DEBEMOS CONSIDERARLA CENTRADA EN LA POSIBILIDAD DEL LOCATARIO O DEL DUEÑO DE UN INMUEBLE DE RESOLVER QUIEN, CUANDO Y COMO PUEDEN ENTRAR TERCEROS AL MISMO; LO CUAL NO RESISTE NINGÚN ANÁLISIS.

.- RATIFICO MI COMPROMISO CON LA COMUNIDAD QUE COMPONE VILLA GIARDINO Y MI COOPERACIÓN EN SUS ANHELOS.