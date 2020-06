UTA hará hoy asambleas por falta de pagos salariales

Córdoba. La seccional Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció asambleas en el transporte urbano capitalino para hoy ante la falta de pagos salariales acordados con las empresas.

La junta ejecutiva del gremio informó en un comunicado que entran en estado de alerta “a raíz de no cumplirse en tiempo y forma el pago acordado con las empresas prestatarias”.

Reclaman que debían abonarse $4 mil ayer y que no los percibieron. Por eso anunciaron las medidas de fuerza “sorpresivas para informar los pasos a seguir”.

Pasado el mediodía de hoy se espera una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre los empresarios nucleados en Fatap y el sindicato.

Los empresarios difundieron un comunicado en el que aseguran que están "impedidos de cumplir regularmente con sus obligaciones comerciales, contractuales, fiscales y laborales" ante la caída por la pandemia de coronavirus, que afecta los traslados.

Aseguran que no podrán hacer frente a los compromisos si el Gobierno nacional no los incluye en el plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para cubrir la mitad del salario de los empleados, o si no les brinda un fondo extraordinario. Agregan que tampoco podrán hacerlo si no llegan los subsidios nacionales y provinciales. (Fuente: Cadena3)