Fracasó la negociación y se extiende el paro de interurbanos

El paro de interurbanos de los choferes nucleados en AOITA continuará por tiempo indeterminado en la Provincia de Córdoba. La medida de fuerza lleva más de dos meses y afecta también al servicio de transporte urbano en Carlos Paz.

Las últimas negociaciones fracasaron, los empresarios aseguran que esperan los subsidios de la Nación para afrontar el pago de los salarios adeudados y la situación aún no encuentra solución.

El secretario general del gremio, Emiliano Gramajo, adelantó que solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación porque no se respetó el acuerdo firmado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. Los choferes consideran que fracasaron todas las negociaciones y acudirán a la justicia para acceder a información de los subsidios de las empresas.

«Básicamente está todo igual, hicimos un plenario para informar lo que todos sabemos. El viernes pasado nos reunimos en el Ministerio de Transporte y nos dijeron que intervendría el Banco de Córdoba con créditos y se harían los depósitos, pero no ingresó nada, no se hicieron pagos y no creemos más nada. El paro continúa y cuando entren los subsidios nacionales, analizaremos si se levanta la medida de fuerza»; informaron desde AOITA.