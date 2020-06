Fuego, cenizas y regalos: Así vivieron su día los bomberos de Cosquín

Los integrantes del cuartel de bomberos de Cosquín celebraron su día combatiendo un incendio forestal que se desató en las sierras. Entre el fuego, las cenizas y los regalos que les hicieron algunos comerciantes y vecinos de la ciudad, los voluntarios volvieron a dar muestra de su compromiso con la sociedad y lucharon intensamente contra las llamas.

Tras haber estado durante toda la mañana en Bialet Massé, regresaron al cuartel y debieron comenzar a limpiar los uniformes y equipos de acuerdo a los protocolos de lucha contra el coronavirus. En horas de la tarde, tuvieron la posibilidad de recibir algunos presentes de la panadería La Europea y Cremas Heladas Cosquín.

El fotógrafo Jairo Stepanoff compuso un foto-reportaje en el Día del Bombero Argentino y compartió con ellos una jornada inolvidable por el contexto que atraviesa el mundo.

Jorge Guzmán es jefe del cuartel de bomberos y señaló a El Diario: «Desde 1981 que formo parte del cuartel y lo he visto crecer mucho, transformándose en una forma de vida para todos los que formamos parte. Yo hice mi familia aquí dentro y hoy me toca acompañar el crecimiento de muchos chicos, porque aquí no sólo nos formamos como bomberos sino como personas de bien».

«Hemos tenido participación en muchos hechos y situaciones, pero uno de los más importantes fue el combate de los incendios en el Amazonas de Brasil. Estuvimos quince días allá y fue una experiencia inolvidable. Hoy nos tocó esta pandemia que es algo distinto a todo lo que hemos vivido y eso nos obliga a estar capacitándonos día a día y armando un protocolo. Hoy vivimos un día especial porque estuvimos colaborando en el incendio de Bialet Massé y cuando nos encontramos con amigos de otros cuarteles, en lugar de darnos un abrazo, nos dimos un saludo a la distancia. Hicimos un gran esfuerzo para combatir el fuego y fue algo muy especial. Somos una gran familia y estuvimos todos colaborando en Bialet Massé»; agregó.

«Esta es una profesión muy noble y es una tarea que hacemos de corazón, a pulmón y muchas veces robándole tiempo a nuestras familias para darlo a la comunidad»; completó.