Cercan por 48 horas el centro de Punilla por los infectados de La Falda

Villa Giardino, Huerta Grande, Valle Hermoso y Casa Grande restringieron todas las actividades y volvieron a la cuarentena estricta por 48 horas. Funcionarán sólo los comercios esenciales.

Villa Giardino, Huerta Grande, Valle Hermoso y Casa Grande reforzaron las restricciones tras los dos primeros casos de coronavirus en La Falda, relacionados al brote de Traslasierra.

El intendente de La Falda, Javier Dieminger, confirmó dos casos de Covid-19 de coronavirus, llamó de emergencia a una reunión de gabinete y en la noche del viernes tras restringir las actividades informó que "fortuitamente" resultaron negativos 25 hisopados realizados.

Los casos positivos están vinculados con el brote que se registró esta semana en Traslasierra, según explicó Dieminger. "El traslado del virus fue por una persona que vive en La Falda, que fue a trabajar al banco Nación de Villa Dolores.

Asimismo, precisó que trabajan en la elaboración del "árbol de ramificación de contagios", para determinar si tuvo mayor alcance en la ciudad. "El vecino estuvo seis días circulando y realizando actividades. Así que estamos verificando los lugares donde tuvo contacto, con motivo de poner en cuarentena a esa gente y realizarle el hisopado", detalló.

El relato del primer infectado de La Falda

Fue convocado por el Banco Nación, de Villa Dolores, la semana pasada por un problema de seguridad electrónica bancaria y se enteró que podría tener el virus.

Jorge Magiotta es técnico en Electrónica, especializado en Seguridad Bancaria. El martes pasado lo llamaron de urgencia para solucionar un problema de seguridad del Banco Nación, de Villa Dolores.

“Me enteré por Cadena 3 que dijeron que había problemas en el Banco Nación de Villa Dolores y yo estuve ahí. Ahí nomás me llamó Seguridad Bancaria, hicimos el protocolo y me hicieron el hisopado. El jueves a la noche me dieron el resultado, que dio positivo”, relató Jorge.

Quería aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a todo quien haya ofendido. Si no hubiera ido no hubiera pasado nada

“Trabajo para una empresa de Buenos Aires y me llamaron de urgencia para el Banco Nación de Villa Dolores. Atendemos en la fecha, como era una urgencia, porque estaba el banco sin alarma, fui a trabajar”, expresó.

“Mantuvimos la distancia, usamos barbijo, todo”, explicó y agregó: “Arreglé el tablero y en pocas horas ya estaba listo”.

Para Jorge, el contagio se dio “con el manoseo del tablero” con los ingenieros de la empresa bonaerense de González Catán.

Fui a trabajar pero no sé el daño colateral que causé. Jorge se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio en su casa, sin síntomas, junto a su pareja. “Tengo mi nietito de dos meses y aún no lo pude conocer”, lamentó.