Instan a recuperados de Covid-19 a donar plasma para ayudar

Córdoba. Instan a personas recuperadas de Covid-19 a donar su plasma para ayudar a pacientes en estado grave a través del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Plasmaféresis del Hospital San Roque, en el marco de la pandemia por coronavirus.

En ese sentido, un ex paciente que superó el Covid-19, Joel Tilot, contó a Cadena 3 cómo fue su experiencia de donar plasma e indicó que la extracción "es un procedimiento simple".

"Ni bien me recuperé me puse en contacto tanto con el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC como con el Centro de Plasmaféresis del Hospital San Roque. Ellos me contactaron desde el área de epidemiología para hacer la extracción y, posteriormente, la donación del plasma en base a los anticuerpos que tengo por haber superado el virus", dijo.

Sobre los requisitos, Tilot se refirió: "Me han hecho dos extracciones, pero hay que reunir diferentes factores para que el plasma sea posible y beneficioso para la persona que se lo inyecta. Yo cumplo esas ciertas condiciones para ser apto y poder donar".

"Al haber tenido Covid-19 aparecés en un registro y tienen tus datos. Sin embargo, nosotros (los pacientes recuperados) también nos contactamos con ellos mostrándonos como partícipes para donar, porque no todos quieren", resaltó.

Asimismo, el cordobés remarcó el buen trato que recibió por parte del personal médico. "Han sido muy amables y cordiales. Soy una persona que consulto y me interesa saber, y me explicaron bien", agradeció.

Por último, Tilot explicó: "El plasma, la parte líquida de la sangre, tiene anticuerpo y se la inyecta como suero, de modo que es como si funcionara como un medicamento con anticuerpos que no genera contraindicaciones ni secuelas, a diferencia de los fármacos que te hacen bien y mal". (Fuente: Cadena3)