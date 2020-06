Dieminger declaró por el caso del «paciente cero» de La Falda

El intendente Javier Dieminger declaró ayer al mediodía en la Fiscalía de Cosquín por el caso del «paciente cero» de La Falda, el vecino que se contagió de coronavirus cuando fue a instalar un alarma en la sucursal del Banco Nación de Villa Dolores y que habría violado la cuarentena. El mandatario fue citado por la fiscal Paula Kelm como testigo de la causa, ya que manifestó públicamente que el técnico electrónico no cumplió con la medida de aislamiento cuando se le había realizado el hisopado.

Dieminger se presentó en la sede judicial y aseveró que el «paciente cero» estuvo deambulando por el centro de la ciudad, cuando todavía no se habían conocido los resultados de los análisis y era considerado un caso sospechoso de COVID-19.

En diálogo con El Diario, la doctora Kelm había manifestado: «Estamos avanzando con la investigación para determinar si hubo responsabilidad de parte de este vecino. Se abrió una investigación de oficio por las declaraciones públicas que hizo el intendente de La Falda y estamos colectando la prueba».

Se presume que el sospechoso, que fue identificado como el paciente cero, mantuvo contacto con otros habitantes y realizó una serie de movimientos indebidos por distintos sectores de la localidad sin tomar las precauciones correspondientes. Siete casos positivos se registraron en La Falda vinculados a este primer caso y hay versiones que aseguran que el hombre participó de un locro.

Asimismo, el propio Dieminger sostuvo que se contactó con el dueño de un local de comidas donde el técnico concurrió para realizar compras apenas un día después del hisopado. «Yo lo he comprobado y he llamado al dueño de local en cuestión, quien me ha confirmado que fue el jueves el día en que este hombre se ha acercado»; manifestó el mandatario.