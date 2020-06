Córdoba no retrocederá en la cuarentena

El Gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el Vicegobernador Manuel Calvo, el Ministro de Salud, Diego Cardozo, la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbas, el coordinador general del COE, Juan Ledesma, y los integrantes del COE Comisario Mayor Walter Luján y Claudio Viñeta; realizó esta mañana una transmisión en vivo para anunciar las nuevas disposiciones provinciales en torno a la cuarentena y la pandemia por el coronavirus.

En la apertura, Schiaretti afirmó que, si bien la situación en el AMBA es diferente a la de Córdoba, “no debemos descuidarnos” ya que “corremos riesgo de volver atrás” porque “el virus está en la calle” y es necesario “cuidar la libertad de movimiento conseguidos”, actuando en coincidencia con los protocolos establecidos, para así “mantener lo alcanzado y seguir avanzando”.

Es importante destacar que no habrá cambios significativos en cuanto a nuevas normativas del Centro de Operaciones de Emergencia. “No volvemos atrás en ninguna medida de flexibilización, pero agregar otras depende de los cordobeses” indicó el mandatario.

Hubo insistencia en pedir a los vecinos que sigan cumpliendo con los protocolos y reglas establecidas para contener la pandemia y avanzar hacia el fin de la cuarentena en Córdoba.

Al respecto, Schiaretti afirmó que “estamos en una nueva normalidad” que exige diferentes esfuerzos para los ciudadanos. En este marco, indicó que la provincia mandará un proyecto de ley a la legislatura para poder aplicar multas a quienes incumplan las medidas establecidas por el COE, como ser el uso de barbijo, el respeto de los documentos pares e impares para realizar las salidas recreativas, entre otras.

16 casos nuevos en Villa Dolores

Al tomar la palabra el Ministro de Salud Diego Cardozo, se confirmó que anoche se detectaron 16 nuevos casos positivos de coronavirus en Villa Dolores, tras el brote de los últimos días.

Por otra parte, se informó que un 78% de casos recuperados que voluntariamente donan plasma, lo cual representa una gran una ayuda al sistema de salud para poder tratar a los que siguen enfermos. Sin embargo, el funcionario afirmó que el uso de plasma es diferente al resto del país porque se viene estudiando que el 33% no tiene o no desarrolla anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que no tienen la cantidad o la calidad suficiente en inmunoglobulinas para neutralizar las células infectadas por el virus.

En ese caso, se les aplica el plasma adecuado analizado por el Instituto Vanella. Tal es el caso de las 3 personas tratadas con esta metodologia, que han demostrado tener una evolución muy favorable.

Con respecto a la situación actual con cantidad de contagiados, Cardozo enfatizó en que el cordón sanitario establecido en diferentes zonas, se va moviendo acorde al avance que va demostrando la detección y disminución de casos, y que se va testeando de acuerdo a la dinámica de movilidad del virus. Agregó que se estableció un despliegue multidisciplinario de los centros de salud (incluyendo centros de aislamiento, que son extrahospitalarias) para hacer seguimiento del enfermo y de sus contactos estrechos.