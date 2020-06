Polémica por el Parque Tecnológico de Villa General Belgrano

Una fuerte polémica se desató en Villa General Belgrano por el proyecto de licitación, construcción, comercialización y administración del Parque Industrial y Tecnológico anunciado por el gobierno provincial. Desde la oposición, aseguran que hay serias irregularidades vinculadas a la obra que impulsa el Departamento Ejecutivo y que «hay un incomprensible apuro para sacar la ordenanza en medio de la pandemia y sin la posibilidad de hacer un debate que contemple a todas las instituciones».

Concretamente, se cuestiona la falta de participación (la audiencia se realizará el próximo jueves de forma semi-presencial) y que el municipio se compromete a pagarle a la empresa desarrollista con el 60% de las tierras afectadas sin tener conocimiento de cuánto salen ni qué inversión se realizaría en el predio.

El ex intendente y concejal por el radicalismo Sergio Favot dialogó en exclusiva con El Diario y sostuvo: «El proyecto se presentó en plena pandemia y se trata de uno de los parques industriales y tecnológicos anunciados por la Provincia que se desarrollaría en un predio municipal de doce hectáreas. Nosotros no estamos en contra de este proyecto que consideramos puede ser beneficioso para la ciudad, pero sí contra la forma en que se pretende aprobar. Se apuró su aprobación en primera lectura en el Concejo Deliberante y ahora, el COE de Alta Gracia autorizó -en plena pandemia- una audiencia pública presencial y por videoconferencia (Zoom) para el próximo jueves, para que los vecinos expongan sobre este proyecto».

«Quieren licitar una obra pública para la construcción, explotación y administración del Parque Industrial y Tecnológico, que -por las dimensiones que tiene- seguramente recaerá sobre una sola empresa que no será de nuestra localidad y que excluye de sus beneficios a los empresarios locales. Aprobamos una primera ordenanza que daba factibilidad al uso de tierras para este proyecto, pero luego ingresó una segunda ordenanza que muestra ciertos vacíos. Convoca a licitación para que una empresa escriba el proyecto, haga la inversión de infraestructura de servicios y comercialice y administre, lo que prácticamente sería una concesión. Lograron aprobarlo con los cinco votos que necesitaban y entonces planteamos que la ley establece que primero debería haberse constituido un ente promotor local, elaborar el proyecto y recién licitarlo»; agregó.

«Así ocurre en todos los parques argentinos que son públicos. Esta ordenanza dice que vamos a pagarle a la empresa con el 60% de la tierra, pero cuando preguntamos al Ejecutivo cuánto salía la tierra, no supieron informarnos. Tampoco saben de cuánto será la inversión que se hará en el parque y la prestación que hará la empresa. Esto es como empezar a construir una casa y sin que los constructores nos presenten un presupuesto, decir que vamos a pagar con un cuarto de nuestro lote. Es al menos irregular»; destacó el ex intendente.

«Hay evasivas, apuran el tratamiento y amenazan con llevarse el proyecto a otra localidad. No están garantizadas las condiciones para celebrar la audiencia pública, que convocaron para el próximo jueves. Encima, acordaron que un día antes se reglamentará. Esto que se impulsa el Villa General Belgrano no ha ocurrido en ningún otro lugar del país. Vamos a pagar por algo que no sabemos cuánto sale y encima se dejarán afuera muchos emprendedores locales»; completó.