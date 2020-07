Continúa el paro de transporte en Córdoba

La secretaria general del gremio de los choferes, Carla Esteban, llegó a los Tribunales II en la mañana de este martes para reclamar en la fiscalía de Raúl Garzón por los afiliados detenidos tras los graves incidentes registrados este lunes en Córdoba.

En ese contexto, Esteban expresó su opinión sobre la posibilidad de levantar las medidas de fuerza. “Yo no me voy a sentar a hablar de una rebaja salarial porque ayer me dijeron que el aguinaldo lo quieren pagar en cinco veces. Yo quiero que les pregunten cuál es el esfuerzo que está realizando el empresario, porque acá hablan de pagar con los subsidios nacionales y provinciales. Nosotros tenemos que resignar salarios. ¿Qué pone el municipio y qué pone el empresario?”, cuestionó en diálogo con Cadena 3.

“Con gente detenida, con todo lo que pasó ayer, todavía tenemos retenidos los subsidios provinciales, yo no me voy a sentar en ninguna mesa de diálogo y mucho menos a hablar de una rebaja salarial que implica llevar a mis compañeros a ser pobres”, remarcó.

Cabe recordar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no asistió a la reunión que tenía prevista este lunes con empresarios del transporte urbano en la ciudad de Córdoba, por lo que la misma se realizará, en principio, este martes.

El presidente de Tamse, Marcelo Rodio, dijo que "estaban invitados e inexplicablemente no asistieron", lo que les generó "un sinsabor" porque tenían "una propuesta que armamos y les queríamos hacer llegar".

“Tenemos que poner todos un poquito para que podamos salir adelante. Pone Nación, Provincia y pondrá el municipio, y las empresas hacemos el esfuerzo y necesitamos que trabajadores y UTA nos acompañen. Estamos facturando el 15% de lo que se facturaba en junio o julio del año pasado", sostuvo.

En sintonía, agregó: "Con esta facturación no podemos hacer frente a todo lo que querríamos. Necesitamos de todos para que el transporte público no tenga bajas en las empresas, porque de esta forma se van a empezar a fundir. Como presidente de Tamse, queremos a nuestro personal y cuidamos la fuente laboral. Queremos trabajar todos para el bien del transporte”.

Los empresarios confían en que el gremio irá este martes al encuentro. La propuesta, según trascendió, tiene como ítem que de los 24 días hábiles de un chofer se trabajen 19, que se pague por esos y los cinco restantes sean francos sin remuneración.

Esto tendría un impacto en el sueldo de 10 u 11 mil pesos por chofer, en sueldos promedios de 66 mil pesos.

Señalan que de esta manera podría garantizarse que cobren, que sigan existiendo las empresas y avanzar en nueva ordenanza que fortalezca las líneas troncales, con más servicios y frecuencias.

Miguel Tolosa, jefe de Tránsito y director de Coniferal, dialogó con Cadena 3 y recalcó el esfuerzo que están realizando los empresarios.

"Es un esfuerzo sin precedentes y no se compara con ninguna crisis. Estamos en una gravedad que pocas personas creen la magnitud que tiene. En marzo, tuvimos una caída del 50% de pasajeros, en abril del 90% y en mayo mas del 90%", dijo.

Además, se mostró esperanzado de llegar a un acuerdo en una mesa de diálogo.

"Yo creo que el conflicto lo está atravesando toda la sociedad. Esto se destraba con todas las partes sentadas en una mesa y tomando las responsabilidades para solucionar un problema. Basta con ver lo que pasa y como se ha acrecentado la caída de pasajeros para ver que el sistema esta totalmente en crisis", expresó.