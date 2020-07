La Cumbre: El Gáname hizo votar un proyecto que no estaba en el orden del día

Semana a semana, en cada sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Cumbre, que preside el octogenario ex intendente Pedro Ernesto El Gáname, se producen nuevos escándalos con ribetes tragicómicos. Muchos de ellos, llegando a rozar la ilegalidad, según denunciaron desde la bancada opositora.

El último martes, al inicio de la sesión y luego que la secretaria legislativa terminara de leer los puntos a tratar, la edil radical Martha Pérez pidió la palabra para repudiar que, en el orden del día, no se había incorporado un pedido de informes al Departamento Ejecutivo que lidera por ahora el intendente interino Pablo Alicio.

El Gáname, quien supo hacerse un nombre gobernando la ciudad envuelto de escándalos y denuncias judiciales por dos períodos, ensayó una explicación poca creíble y totalmente incoherente para justificar la ausencia del punto presentado por los opositores, quien abandonaron la sesión.

Con los radicales fuera de escena, el presidente del cuerpo legislativo, incorporó para su discusión, el punto presentado por los ausentes, y que no estaba en el orden del día original. Al someterlo a votación, el proyecto en cada uno de sus puntos recibió un rechazo de los ediles oficialistas.

En diálogo con EL DIARIO, Martha Perez, compartió los conceptos de su correligionario y edil Carlos Diaz, quien antes de retirarse del recinto acusó a El Gáname de avasallar a la oposición.

«Desde que decidieron adelantar las sesiones, que debían realizarse los días jueves, para los martes de cada semana, nos da la posibilidad de presentar los días lunes los puntos que consideremos. Cuando veo que el punto no estaba en el "orden del día", le reclamo a la Secretaria Legislativa, quién me confirma que El Gáname le había dicho que no lo incorporara. En la sesión le reclamo y decidimos levantarnos y abandonar el recinto. Cuando lo abandonamos, el presidente incorpora el punto nuestro, lo somete a votación punto por punto y lo rechazan»; dijo la edil radical.